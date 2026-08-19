Біля Запорізької АЕС вибухнув дрон: є загиблий та 15 поранених

Біля зупинки транспорту, якою користуються працівники окупованої Запорізької АЕС, вибухнув дрон. Унаслідок цього одна людина загинула, ще 15 зазнали поранень.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що вибух стався вранці 18 серпня. У результаті атаки одна людина загинула, ще 15 отримали поранення. Серед поранених енергетики та підрядники, троє з них — у важкому стані.

За даними агентства, під ударом також опинилася промислова зона станції. Утім суттєвих пошкоджень не зафіксовано.

Окупаційне керівництво ЗАЕС назвало подію "найгіршим інцидентом", а генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав військових припинити атаки на атомні об'єкти та їхній персонал.

"Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам та становлять великі ризики для ядерної та фізичної безпеки під час конфлікту", — заявив Гроссі.

Від удару БпЛА загинув головний інженер окупованої ЗАЕС

Нагадаємо, 15 липня призначений Росією головний інженер окупованої Запорізької атомної електростанції Олександр Яковлєв загинув внаслідок атаки безпілотника поблизу станції. Дрон нібито атакував службовий автомобіль на дорозі між територією станції та Енергодаром. Унаслідок удару також загинув і водій автомобіля.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі тоді також засудив атаку, назвавши її неприйнятною і такою, що становить серйозну загрозу для ядерної безпеки.

Зауважимо, що Олександр Яковлєв внесений до бази центру "Миротворець". Там його називають особою, яка сприяла окупаційній адміністрації РФ у функціонуванні захопленої Запорізької АЕС та, за оцінкою авторів ресурсу, брала участь у діяльності, пов'язаній із ядерним шантажем України. До повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій атомній електростанції як співробітник українського підприємства.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Росії щодо нібито причетності до загибелі від удару дрону Яковлєва.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами

4 серпня Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах. Це був вже 12-й блекаут станції від початку 2026 року та 24-й за весь час російської окупації.