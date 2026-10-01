Атаки РФ на дата-центри: чи можливий повний інтернет-блекаут в Україні

Росія атакує українську цифрову інфраструктуру, зокрема дата-центри, але повний інтернет-блекаут унаслідок таких ударів наразі малоймовірний.

Як пише Dilo, таку думку висловив директор Лабораторії комп’ютерної криміналістики Cyberlab Сергій Денисенко в коментарі "Укрінформу".

Він нагадав, що Росія хоче створити умови для припинення телекомунікаційних послуг в Україні та використовує для цього не лише кібератаки, а й фізичні удари по інфраструктурі.

"Росіяни хочуть створити блекаут у розрізі повного припинення телекомунікаційних послуг. Це елемент кібервійни. Вони використовують у тому числі й фізичні атаки на нашу інфраструктуру, знищення дата-центрів. Водночас ситуація, яка наразі склалася, не є критичною", – переконаний Денисенко.

Він уточнив, що стійкість української цифрової інфраструктури забезпечують велика кількість дата-центрів та інтернет-провайдерів, а також мережі мобільних операторів. Тому точкові ураження окремих об’єктів не повинні призвести до масштабного припинення доступу до інтернету.

"У нас достатньо велика кількість дата-центрів, велика кількість провайдерів, відповідно, зв’язок підтримується. Точкові влучання в дата-центри великої шкоди для комунікацій, для інтернету наших громадян не принесуть", – підкреслив експерт.

Він пояснив, що навіть у разі перебоїв у роботі окремих провайдерів користувачі можуть мати доступ до мережі через мобільних операторів. Крім того, великі провайдери й оператори не концентрують усе обладнання в одному місці, а частина їхньої інфраструктури може бути розміщена за кордоном. Денисенко стверджує, що завдяки такій розподіленій системі українці не повинні зіткнутися з довготривалою масштабною відсутністю інтернету.

Водночас експерт не виключає ризику диверсій проти цифрової інфраструктури за межами України. Однак встановити, де саме зберігається інформація конкретної української компанії чи установи, складно, особливо з огляду на її розміщення у різних країнах.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.