Інтернет-провайдер Києва повідомив про пошкодження основного вузла через атаку РФ

Інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Як пише Dilo, про це повідомляє dev.ua.

"Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі. Щойно з’явиться точна інформація — повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння", — зазначає провайдер у повідомленні в чаті підтримки.

Etherlink — це локальний український інтернет-провайдер, який надає послуги високошвидкісного безлімітного інтернету, телебачення (IPTV) та супутніх цифрових послуг для приватних осіб та бізнесу. Компанія переважно обслуговує мешканців Києва (зокрема центральну частину міста) та деяких прилеглих населених пунктів (місто Вишгород).

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком.

За інформацією інтернет оператор UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання компанії.

"Обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг", - повідомили в компанії.

Зазначається, що фахівці займаються розгортанням резервних ліній.

"Наші технічні команди активно працюють над відновленням роботи мережі. Найближчим часом повідомимо орієнтовні терміни повного відновлення послуг, - підкреслили в компанії.

Крім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила й мережа "Павутина". Там зауважили, що через російський обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишатися без зв’язку.

У свою чергу у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.



