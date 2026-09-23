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Новини
Дата публікації

Російська атака спричинила проблеми з інтернетом у Києві та області

оптична мережа, провайдери інтернету
Російська атака спричинила проблеми з інтернетом у Києві та області

Після російської атаки проблеми з доступом до інтернету виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та Київської області. Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень і відновлюють мережу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Ремонтні бригади працюють над пошкодженою інфраструктурою, щоб відновити стабільну роботу мережі. Строки повного відновлення зв'язку наразі не уточнюються.

Нагадаємо, раніше 23 вересня стало відомо, що російська атака пошкодила дата-центри двох провайдерів — UTELS та "Павутина".

Через знеструмлення вузлового обладнання частина абонентів зіткнулася з перебоями в роботі мережі.

В UTELS повідомили, що оперативно інформуватимуть клієнтів про перебіг відновлювальних робіт і зміни ситуації.

Автор:
Тетяна Гойденко

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