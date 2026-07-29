Україна готується до інтернету зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Українські оператори поступово модернізують оптичні мережі, готуючи інфраструктуру до переходу на технологію XGS-PON із симетричною швидкістю передавання даних до 10 Гбіт/с. Про це йдеться у статті Delo.ua " Інтернет під час блекаутів: як великі українські провайдери переводять мережі на оптику ".

Наразі основною технологією для нових оптичних підключень в Україні залишається GPON (від англ. Gigabit Passive Optical Network — гігабітна пасивна оптична мережа). Вона забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с і зменшує залежність мережі від проміжного обладнання, яке потребує електроживлення.

З 8,4 млн користувачів фіксованого інтернету в Україні вже 4,2 млн підключені до мереж xPON, за даними Мінцифри. За наявності резервного живлення з боку оператора та домашнього обладнання така мережа може працювати до 72 годин під час відключень електроенергії.

Навіщо потрібні інтернет з такою швидкістю

Для більшості домашніх користувачів можливостей GPON у найближчі роки буде достатньо. Однак розвиток хмарних сервісів, дата-центрів, дистанційної роботи, GovTech, медичних платформ і систем штучного інтелекту поступово збільшує попит не лише на високу швидкість, а й на стабільні завантаження файлів.

XGS-PON забезпечує симетричну швидкість до 10 Гбіт/с, тобто дані можна завантажувати й передавати приблизно з однаковою швидкістю. Такий стандарт може бути затребуваний великим бізнесом, промисловістю, медичними установами, дата-центрами та розробниками цифрових продуктів.

Для України XGS-PON поки залишається наступним етапом розвитку ринку, а не масовим стандартом. Проте нинішнє розгортання оптики створює основу для подальшого переходу на швидші технології.

Оператори розширюють оптичні мережі

За підсумками 2025 року доходи від послуг фіксованого інтернету в Україні становили 24,4 млрд грн, а капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій зросли на 35% — до 33,9 млрд грн.

Оптичний доступ уже мають 17 099 населених пунктів. Укртелеком повідомляє про майже 93 тис. км оптичної мережі, Київстар — про понад 44 тис. км, група DVL — про більш як 35 тис. км, а Vodafone Україна через Vega та Фрінет — про понад 20 тис. км прокладених оптичних ліній.

Перехід на оптику має підвищити швидкість і стабільність інтернету, зменшити витрати операторів на обслуговування старих мідних мереж та підготувати українську цифрову інфраструктуру до подальшого зростання трафіку.

Нагадаємо,стартував відбір провайдерів інтернету на прифронтових територіях.