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Украина готовится к интернету со скоростью до 10 Гбит/с

Украинские операторы постепенно модернизируют оптические сети, технология XGS-PON
Фото сгенерировано с помощью ИИ ChatGPT по промпту Delo.ua

Украинские операторы постепенно модернизируют оптические сети, готовя инфраструктуру к переходу на технологию XGS-PON с симметричной скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Об этом говорится в статье Delo.ua "Интернет во время блекаутов: как крупные украинские провайдеры переводят сети на оптику".

Основной технологией для новых оптических подключений в Украине остается GPON (от англ. Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Она обеспечивает скорость до 1 Гбит/с и уменьшает зависимость сети от промежуточного оборудования, требующего электропитания.

Из 8,4 млн. пользователей фиксированного интернета в Украине уже 4,2 млн. подключены к сетям xPON, по данным Минцифры. При наличии резервного питания со стороны оператора и домашнего оборудования такая сеть может работать до 72 часов при отключении электроэнергии.

Зачем нужны интернет с такой скоростью

Для большинства домашних пользователей возможностей GPON в ближайшие годы будет достаточно. Однако развитие облачных сервисов, дата-центров, дистанционной работы, GovTech, медицинских платформ и систем искусственного интеллекта постепенно увеличивает спрос не только на высокую скорость, но и стабильные загрузки файлов.

XGS-PON обеспечивает симметричную скорость до 10 Гбит/с, то есть данные можно скачивать и передавать примерно с одинаковой скоростью. Такой стандарт может потребоваться крупному бизнесу, промышленности, медицинским учреждениям, дата-центрам и разработчикам цифровых продуктов.

Для Украины XGS-PON пока остается следующим этапом развития рынка, а не массовым стандартом. Однако нынешнее развертывание оптики создает основу для дальнейшего перехода на более быстрые технологии.

Операторы расширяют оптические сети

По итогам 2025 года доходы от услуг фиксированного интернета в Украине составили 24,4 млрд грн., а капитальные инвестиции в сферу электронных коммуникаций выросли на 35% — до 33,9 млрд грн.

Оптический доступ уже имеют 17 099 населенных пунктов. Укртелеком сообщает о почти 93 тыс. км оптической сети, Киевстар — более 44 тыс. км, группа DVL — более 35 тыс. км, а Vodafone Украина через Vega и Фринет — более 20 тыс. км проложенных оптических линий.

Переход на оптику должен повысить скорость и стабильность интернета, снизить расходы операторов на обслуживание старых медных сетей и подготовить украинскую цифровую инфраструктуру к дальнейшему росту трафика.

Напомним, стартовал отбор провайдеров интернета на прифронтовых территориях.

Автор:
Алик Сахно