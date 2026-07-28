Интернет во время блекаутов: как крупные украинские провайдеры переводят сети на оптику

Полномасштабная война изменила требования украинцев к фиксированному Интернету. Если пользователи прежде всего обращали внимание на скорость, цену и стабильность в обычных условиях, то после массированных атак на энергетическую инфраструктуру важным критерием стала работа сети во время отключений электроэнергии.

Delo.ua проанализировало, как оптические сети стали одним из важных направлений модернизации украинского телеком-рынка. В частности, технология GPON позволяет операторам предоставлять скоростной интернет, уменьшать зависимость сети от промежуточного электропитания и готовить инфраструктуру к дальнейшему росту трафика, развитию облачных сервисов, GovTech и ИИ-сервисам.

Почему технология стала важной во время отключения

После начала полномасштабной войны фиксированный интернет в Украине стал важным не только для бытовых нужд, но и для работы бизнеса, образования, государственных сервисов, медицинских и финансовых учреждений и коммуникации.

Во время атак на энергетическую инфраструктуру и длительных отключений электроэнергии пользователи стали обращать внимание не только на скорость интернета, но и на то, может ли он работать при обесточивании. Именно поэтому операторы активнее стали развивать оптические сети, в первую очередь xPON/GPON.

По результатам Digital Quality of Life Index 2024 Украина во второй раз заняла первое место в мире по стабильности фиксированного интернета. По данным Минцифры, количество пользователей фиксированного интернета в Украине выросло до 8,4 млн, из которых 4,2 млн уже перешли на современную оптоволоконную сеть xPON.

В министерстве связывали высокий уровень стабильности фиксированного интернета, в частности с развитием xPON — технологии, которая может обеспечивать доступ к интернету до 72 часов при отключении электроэнергии, если пользователь имеет питание для своего оборудования.

В этом контексте GPON стал для операторов не только способом повысить скорость доступа в Интернет, но и практическим решением для повышения автономности сетей во время блекаутов.

Что такое GPON и чем он отличается от старых технологий

GPON — это Gigabit Passive Optical Network, то есть гигабитная пассивная оптическая сеть. Ее главная особенность состоит в том, что между оборудованием оператора и абонентом есть пассивный участок сети. На нем не нужно питать промежуточные коммутаторы или другие активные узлы.

Для пользователя это означает, что интернет может работать во время обесточивания, если оператор обеспечил резервное питание на своей стороне, а дома есть павербанк, зарядная станция или другой источник питания для ONT-терминала и Wi-Fi-роутера.

В сетях FTTB — Fiber to the Building, или оптика к дому — оптический кабель доходит до здания, а дальше интернет распределяется между квартирами через внутреннюю Ethernet-сеть. Часть активного оборудования в такой модели обычно расположена внутри дома или рядом с ним, поэтому при отключениях оператору нужно резервировать больше точек питания.

В медных сетях, включая xDSL, доступ к Интернету предоставляется через телефонные медные линии. Такая технология больше зависит от расстояния до оборудования оператора, качества кабеля и состояния старой инфраструктуры, поэтому имеет более существенные ограничения по скорости по сравнению с оптикой.

GPON решает часть этих проблем. Он позволяет обеспечивать скорость до 1 Гбит/с, уменьшает количество активного оборудования на пути к абоненту и лучше подходит для дальнейшего перехода на новые стандарты, в частности XGS-PON с симметричными скоростями до 10 Гбит/с.

Кто строит оптику в Украине

Украинский рынок фиксированного Интернета остается конкурентным и достаточно фрагментированным. По итогам 2025 года, согласно годовым отчетом НКЭК, доходы от предоставления услуг фиксированного интернета в Украине составили 24,4 млрд грн, что на 8,2% больше, чем в 2024 году. Общие капитальные инвестиции в сферу электронных коммуникаций составили 33,9 млрд грн, увеличившись на 35%.

Отдельно регулятор отмечает дальнейшее развитие оптической инфраструктуры: в 2025 году 17 099 населенных пунктов в Украине были обеспечены оптическим доступом в интернет — на 777 больше, чем годом ранее.

Одним из основных направлений таких инвестиций стала оптика. Крупные операторы модернизируют сети, развертывают GPON, резервируют оборудование и постепенно снижают зависимость от старых технологий доступа.

Сравнивать операторов напрямую сложно, поскольку компании раскрывают разные показатели: одни сообщают общую длину оптической сети, другие — GPON-покрытие, количество домохозяйств в зоне доступа или объем инвестиций. Поэтому этот рейтинг следует воспринимать как сравнение по публично доступным данным, а не как полную рыночную статистику по единой методологии.

Наибольший масштаб оптической инфраструктуры среди операторов фиксированной связи, по публично доступным данным, имеет Укртелеком. По итогом 2025 года компания сообщила, что общая протяженность ее оптической сети достигла почти 93 тыс. км, а оптическое покрытие охватило 3,4 млн украинских домохозяйств. В 2025 году Укртелеком проложил 4,5 тыс. км волоконно-оптического кабеля, а капитальные инвестиции компании составили около 500 млн грн.

Еще одним шагом стало повышение скорости для GPON-пользователей. С 1 января 2026 года Укртелеком начал предоставлять домохозяйствам на GPON скорость до 1 Гбит/с вне зависимости от действующего тарифного плана. Компания назвала это новым стандартом скорости своей оптической сети.

"Мы хотим, чтобы гигабитный интернет стал новым стандартом для украинцев, а не премиальной опцией", — отмечал коммерческий директор компании Укртелеком Игорь Яремчук.

Укртелеком, по словам Яремчука, увеличивает скорость до 1 Гбит/с для домохозяйств в GPON-сети без доплат. В компании объясняли, что это должно сделать гигабитный Интернет базовым стандартом для абонентов оптической сети, а не отдельной премиальной услугой.

Киевстар также активно модернизирует фиксированную сеть. Компания сообщает, что использует собственную волоконно-оптическую сеть общей протяженностью свыше 44 тыс. км. Кроме этого, Киевстар заявлял о 1 млрд грн инвестиций в развертывание GPON и о том, что с 2025 года новые дома будут подключаться исключительно по оптоволоконной технологии.

"В условиях кратко- и среднесрочных отключений GPON может дольше снабжать потребителя доступом к интернету", — комментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

По его словам, это возможно благодаря построению линий от базовых станций с передвижными дизель-генераторами. В Киевстаре отмечали, что при наличии ресурса для работы генераторов у пользователей GPON может сохраняться интернет-сигнал даже во время отключений.

Vodafone Украина развивает фиксированный интернет через Vega и Фринет. За четыре года в развитие фиксированной связи было вложено более 1,1 млрд грн, проложено более 20 тыс. км оптических линий, а доступ к GPON получили 1,6 млн домохозяйств в 20 городах Украины.

"Мы создаем сеть нового поколения с большим запасом надежности, чтобы клиенты могли рассчитывать на стабильную связь в любых условиях", — отмечал генеральный директор Vega Сергей Скрипников.

В Vodafone также сообщалось, что большинство клиентов Vega и Фринет уже пользуются интернетом на базе GPON. На технических площадках GPON компания установила двойные системы альтернативного питания, обеспечивающие бесперебойный интернет во время длительных отключений электроэнергии.

Группа DVL, в которую входят Датагруп, Volia и lifecell, также развивает GPON-сеть. По данным группы, объединенная сеть охватывает более 4 млн домохозяйств в более чем 100 городах, а ее протяженность составляет более 35 тыс. км волоконно-оптической инфраструктуры. Отдельно DVL сообщала, что за первый год GPON-проекта доступ к высокоскоростному интернету получили более 346 тыс. квартир в разных городах Украины.

"Энергостойкость сетей — это критический вызов военного времени, и мы системно с ним работаем", — отмечал CEO группы компаний DVL Михаил Шелемба.

Группа, по словам Шелембы, подключает дополнительное питание к оборудованию, резервирует ключевые узлы и параллельно строит GPON-сеть. В DVL объясняли, что такая технология должна обеспечивать не только высокую скорость, но и доступ в интернет во время блекаутов.

Почему операторы переходят на GPON

Для пользователя основные преимущества GPON — более высокая скорость, более стабильное соединение и возможность пользоваться интернетом при отключениях при наличии питания для домашнего оборудования.

Для оператора у GPON также есть экономические преимущества. В такой сети меньше активного оборудования между узлом оператора и абонентом. Это потенциально снижает затраты на электроэнергию, обслуживание домовых узлов, аварийные выезды и поддержку старого оборудования.

Медная инфраструктура, напротив, со временем становится дороже в эксплуатации. Она ограничена по скорости, зависит от физического состояния кабеля и требует регулярного обслуживания. FTTB может оставаться конкурентноспособным в плотной многоквартирной застройке, где сеть уже построена и имеет достаточное качество. Но при обесточивании такая архитектура зависит от резервного питания активного оборудования в домах или промежуточных узлах.

Поэтому операторы все чаще рассматривают GPON как базовую технологию для новых подключений. В то же время, точная экономика перехода зависит от конкретной сети: плотности абонентов, состояния существующей инфраструктуры, стоимости оборудования, затрат на энергию и логистики аварийных работ.

Почему опыт Украины интересует европейское телеком-сообщество

Интерес международного телеком-сообщества к Украине связан не только с технологией GPON как таковой. Она давно используется в разных странах. Значительно важнее практический опыт украинских операторов: как строить, резервировать, восстанавливать и поддерживать сети во время войны, атак на энергетику и длительных отключений электроэнергии.

В октябре 2025 года Укртелеком принял участие в FTTH Congress CEE 2025 в Варшаве — FTTH Council Europe, посвященном развитию оптических сетей в Центральной и Восточной Европе. На панели вместе с представителями Orange Polska, EBRD и ING обсуждались инвестиционные модели, финансирование, регуляторная среда, развертывание сетей в городах и сельской местности и возможности государственно-частного партнерства.

После конгресса CEO компании Укртелеком Юрий Курмаз объяснял, что европейских коллег интересует, прежде всего, опыт работы сети во время полномасштабной войны: энергонезависимость, резервные узлы, географически рассредоточенные оптические линии, разделение IТ-ядра и телеком-ядра для снижения киберрисков. По его словам, за почти четыре года войны Укртелеком построил более 20 тыс. км оптики и создал возможность подключения к оптическому интернету более 1,4 млн домохозяйств.

В 2025 году Укртелеком также стал первой украинской компанией — членом Connect Europe, объединяющий ведущих европейских операторов. В 2026 году компания присоединилась к FTTH Council Europe. Для компании это возможность интегрироваться в европейское профессиональное сообщество, а для украинского рынка продемонстрировать опыт модернизации и поддержки телеком-инфраструктуры в условиях войны.

Как Европа переходит от меди к оптике

Переход от медных сетей к оптике — не только украинская тенденция. В странах Европы операторы и регуляторы также постепенно проходят процесс copper switch-off, то есть отказ от устаревших медных сетей и перевод пользователей на новые технологии доступа.

Для европейских операторов это вопрос не только скорости, но и стоимости обслуживания, энергоэффективности и готовности сетей к будущим цифровым сервисам. В то же время, опыт ЕС показывает, что отказ от меди должен быть поэтапным. Она нуждается в достаточном покрытии альтернативными технологиями, понятных правил миграции, защиты пользователей и координации с регулятором.

В отчете BEREC Испания и Норвегия упоминаются как страны, уже завершившие FTTH-покрытие и отказ от медных сетей. Более подробно разобран испанский кейс Telefónica: с 2014 по 2025 год компания вывела из эксплуатации более 8500 медных станций, а миграция клиентов превысила 99%.

Для Украины этот опыт важен тем, что полный отказ от меди вряд ли может быть скорым. Следует учитывать покрытия в разных регионах, потребности социально важных объектов, бизнес-клиентов и жителей небольших населенных пунктов.

Более реалистичный сценарий — постепенная миграция: новые подключения там, где уже есть оптика, выполнять через GPON; старые медные линии постепенно выводить из работы; для сложных территорий искать отдельные технические и инвестиционные решения.

Почему оптика важна для экономики Украины

Развитие GPON и более широкой оптической инфраструктуры важно не только для домашних пользователей. Для бизнеса стабильный фиксированный интернет означает доступ к облачным сервисам, CRM-системам, онлайн-банкингу, маркетплейсам, видеосвязи, удаленным рабочим местам и системам резервного копирования данных.

Для медицины оптические сети необходимы для работы электронных медицинских систем, телемедицины и быстрого обмена данными. В образовании — для дистанционного обучения, цифровых платформ и работы заведений во время кризисов. Для государства — для стабильной работы реестров, электронных услуг и GovTech-сервисов.

Укртелеком сообщал, что по итогам 2025 года его оптическими услугами пользовались 1388 медицинских и 1926 образовательных учреждений. Это показывает, что оптика уже не только коммерческая услуга для домохозяйств, но и часть инфраструктуры для социально важных сфер.

Отдельное направление — дата-центры, облачные сервисы и ИИ-решения. Они нуждаются не только в высокой скорости, но и в стабильной передаче данных, резервировании каналов и прогнозируемом качестве сервиса. Поэтому развитие оптики важно не только для доступа "последней мили", но и для всей цифровой экосистемы: от малого бизнеса до государственных сервисов и корпоративных облаков.

Остается ли FTTB на рынке

Несмотря на рост GPON, FTTB еще некоторое время будет оставаться частью украинского рынка. В больших городах, особенно в многоквартирных домах, такие сети часто уже построены, обладают достаточной пропускной способностью и могут обеспечивать приемлемое качество сервиса.

Поэтому FTTB может оставаться конкурентноспособным там, где оператору экономически нерентабельно стремительно перестраивать сеть, а юзеры не ощущают различия в качестве. Однако для новых подключений и долгосрочной модернизации GPON выглядит более перспективной технологией.

Главная причина — меньшая зависимость от активного оборудования на промежуточных участках сети. Именно это становится важным при отключении электроэнергии и повышает требования к резервному питанию.

ИИ, облака и новый профиль трафика

Следующий этап развития сетей будет зависеть не только от количества абонентов, но и от того, как меняется потребление трафика. Традиционно домашний интернет был преимущественно асимметричным: пользователи больше загружали данные, чем передавали его в сеть.

Но рост облачных сервисов, видеоконференций, дистанционной работы, онлайн образования, резервного копирования, контент-креаторства и ИИ-сервисов постепенно повышает значение upload. Для бизнеса все важнее не только скорость загрузки, но и стабильная передача данных, низкая задержка и гарантированное качество сервиса.

GPON, вероятнее всего, будет достаточным для большинства массовых сценариев в ближайшие годы: домашнего интернета, дистанционной работы, обучения, видеосервисов и базовых облачных инструментов.

Но для дата-центров, крупных бизнес-клиентов, GovTech, медицинских платформ, промышленности и ИИ-инфраструктуры нужны более мощные решения: магистральная оптика, резервированные каналы, SLA и постепенный переход к XGS-PON.

В Европе уже обсуждают следующий этап развития оптики. XGS-PON с симметричными скоростями до 10 Гбит/с. Для Украины это пока скорее следующий этап развития рынка, чем массовый стандарт, но спрос на более высокие симметричные скорости будет постепенно формировать бизнес, облачные сервисы, дата-центры и новые цифровые продукты.

Качество сервиса становится не менее важным, чем покрытие

Украинский рынок фиксированного интернета остается конкурентным, поэтому для операторов важны не только покрытие и скорость, но и качество сервиса. Для абонента переход на GPON имеет практический смысл тогда, когда он получает более стабильное соединение, меньше аварий, лучшую работу при отключениях и более быструю поддержку.

Поэтому для оценки эффективности оптической модернизации важны клиентские метрики: NPS, количество обращений в поддержку после миграции из меди или FTTB, среднее время устранения аварий, уровень удовлетворенности сервисом и динамика оттока абонентов.

Украинский рынок фиксированного интернета за годы войны сместился от конкуренции только за скорость и цену к конкуренции за стабильность, энергоэффективность и способность работать в кризис. GPON стал одним из основных направлений этой модернизации.

Для абонентов это означает более быстрый интернет и лучшие шансы оставаться онлайн при отключениях при наличии питания для домашнего оборудования. Для операторов возможность постепенно уменьшать зависимость от старой медной инфраструктуры, сокращать количество активного оборудования на промежуточных участках и строить сети, готовые к дальнейшему росту трафика.