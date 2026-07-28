METRO в Запорожье останавливает работу с 1 августа: ритейлер назвал причины

METRO Украина приняла решение временно приостановить работу своего торгового центра в Запорожье, расположенного по адресу Ореховское шоссе, 7-А. Ограничения вступают в силу с 1 августа и будут действовать до последующего уведомления компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе сети.

"Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с ситуацией безопасности. Согласно правилам METRO Украина во время объявления воздушной тревоги торговые центры приостанавливают работу ради безопасности клиентов и сотрудников",- говорится в сообщении.

Представители компании отмечают, что в таких условиях не удается поддерживать стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания.

Как будет работать B2B-доставка

Несмотря на временное закрытие физического магазина для розничных и оптовых покупателей, сеть сохраняет наличие в регионе через дистанционные каналы.

Служба доставки клиентов сектора HoReCa в Запорожье и Запорожской области будет продолжать функционировать в обычном режиме. Поставка товаров будет производиться из других функционирующих торговых центров сети METRO.

Точные сроки возобновления работы ТЦ на Ореховском шоссе пока не объявляются. О возобновлении полноценной деятельности офлайн-магазина компания проинформирует дополнительно на своем официальном сайте и на страницах социальных сетей.

Напомним, что с 24 июля международная сеть товаров для дома JYSK временно закрывает магазин в Сумах из-за текущей ситуации безопасности.