- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
METRO в Запорожье останавливает работу с 1 августа: ритейлер назвал причины
METRO Украина приняла решение временно приостановить работу своего торгового центра в Запорожье, расположенного по адресу Ореховское шоссе, 7-А. Ограничения вступают в силу с 1 августа и будут действовать до последующего уведомления компании.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе сети.
"Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с ситуацией безопасности. Согласно правилам METRO Украина во время объявления воздушной тревоги торговые центры приостанавливают работу ради безопасности клиентов и сотрудников",- говорится в сообщении.
Представители компании отмечают, что в таких условиях не удается поддерживать стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания.
Как будет работать B2B-доставка
Несмотря на временное закрытие физического магазина для розничных и оптовых покупателей, сеть сохраняет наличие в регионе через дистанционные каналы.
Служба доставки клиентов сектора HoReCa в Запорожье и Запорожской области будет продолжать функционировать в обычном режиме. Поставка товаров будет производиться из других функционирующих торговых центров сети METRO.
Точные сроки возобновления работы ТЦ на Ореховском шоссе пока не объявляются. О возобновлении полноценной деятельности офлайн-магазина компания проинформирует дополнительно на своем официальном сайте и на страницах социальных сетей.
Напомним, что с 24 июля международная сеть товаров для дома JYSK временно закрывает магазин в Сумах из-за текущей ситуации безопасности.