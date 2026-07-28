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METRO у Запоріжжі зупиняє роботу з 1 серпня: ритейлер назвав причини

Мережа METRO тимчасово зачиняє торговельний центр у Запоріжжі
Мережа METRO тимчасово зачиняє торговельний центр у Запоріжжі

Мережа METRO Україна ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу свого торговельного центру в Запоріжжі, розташованого за адресою Оріхівське шосе, 7-А. Обмеження набувають чинності з 1 серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі мережі.

"Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов’язані з безпековою ситуацією. Відповідно до правил METRO Україна під час оголошення повітряної тривоги торговельні центри призупиняють роботу заради безпеки клієнтів і співробітників",- йдеться в повідомленні.

Представники компанії зазначають, що за таких умов не вдається підтримувати стабільну роботу й належний рівень обслуговування.

Як працюватиме B2B-доставка 

Попри тимчасове закриття фізичного магазину для роздрібних і оптових покупців, мережа зберігає присутність у регіоні через дистанційні канали.

Служба доставки для клієнтів сектору HoReCa у Запоріжжі та Запорізькій області продовжуватиме функціонувати у звичному режимі. Постачання товарів здійснюватиметься з інших функціонуючих торговельних центрів мережі METRO.

Точних термінів відновлення роботи ТЦ на Оріхівському шосе наразі не оголошують. Про відновлення повноцінної діяльності офлайн-магазину компанія поінформує додатково на своєму офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо,що з 24 липня міжнародна мережа товарів для дому JYSK тимчасово закриває магазин у Сумах через поточну безпекову ситуацію. 

Автор:
Тетяна Бесараб