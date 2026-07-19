Популярна мережа товарів для дому закриває магазин у Сумах

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK тимчасово закриває магазин у Сумах через поточну безпекову ситуацію. Торгова точка припинить роботу з 24 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Country Director JYSK в Україні Євгена Іваниці у LinkedIn.

За словами Іваниці, рішення про закриття магазину є тимчасовим і пов’язане з безпекою працівників, клієнтів та їхніх родин.

"Безпека наших колег, клієнтів і їхніх родин завжди буде на першому місці. Бізнес може почекати — люди — ні", — написав він.

Керівник JYSK в Україні також зазначив, що компанія розраховує відновити роботу магазину в Сумах, коли безпекова ситуація покращиться.

Наразі в Україні працюють 116 магазинів JYSK у 40 містах, а також інтернет-магазин мережі. У штаті ритейлера в Україні — майже 1000 співробітників.

За даними YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року зросла на 24% проти аналогічного періоду 2024 року — до 5,3 млрд грн. Чистий прибуток компанії збільшився на 22% і становив 959 млн грн.

JYSK входить до сімейної Lars Larsen Group, яка має понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. У 2024/2025 фінансовому році виторг JYSK становив 6,2 млрд євро.

Зауважимо, початку війни JYSK втратив 10 магазинів, але компанія відкрила 25 нових.