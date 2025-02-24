СЕО JYSK Євген Іваниця: з початку війни компанія втратила 10 магазинів, але вже відкрила 25 нових

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліц-інтерв’ю. Цього разу – із Country Director «JYSK Україна» Євгеном Іваницею.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни.

— Коли розпочалася повномасштабна війна, ми закрили всі магазини, проте вже за кілька днів почали відкривати їх на запит працівників та попит покупців на товари першої необхідності.

Ми намагалися переконати данський менеджмент, що відновлення роботи – це не про прибуток, а про підтримку людей. Виплатили двомісячний оклад усім співробітникам та сплатили наперед податки, хоча й не розуміли, що буде далі.

Окремий виклик – постачання товарів без гарантії розрахунку. Через валютні обмеження ми не могли офіційно оплачувати імпорт, але постачальники повірили в нас і відправляли товар без передоплати. Це було ризиковано, але спрацювало – українці купували необхідне, а JYSK залишався з людьми.

Ми навіть думали про вихід з ринку. Але підтримка клієнтів, довіра команди та, головне, захист наших воїнів дали нам змогу продовжити роботу.

Чим відрізняється компанія напередодні вторгнення - від компанії зараз?

— У березні 2022 року JYSK закрив свої 13 магазинів у Росії та назавжди покинув цю країну. В Україні ж на той момент працювало 85 торгових точок. Через бойові дії компанія втратила 10 магазинів. Деякі були знищені, інші пошкоджені чи розграбовані. З того моменту ми відкрили 25 нових локацій, оновили 17 за сучасною концепцією 3.0 та відбудували 6, які постраждали від війни.

Ми відновили усі торгові точки на підконтрольній Україні території, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі, Бучі. Навіть зруйнований вщент магазин Гостомелі відкрився наприкінці 2023 року. Однак у Херсоні, Новій Каховці та Мелітополі JYSK поки не може відновити свою діяльність.

Безпека команди для нас на першому місці. Ми змогли евакуювати всіх співробітників з окупованих територій. Але, на жаль, троє наших колег загинули під час бойових дій.

Сьогодні 68 наших працівників служать у ЗСУ. Ми продовжуємо виплачувати їм зарплати та чекаємо на їхнє повернення. Серед колег є ветерани, які повернулися з фронту, і ми робимо усе можливе, щоб допомогти їм адаптувалися.

Благодійність стала частиною нашої стратегії. Ми підтримуємо гуманітарне розмінування, психологічну реабілітацію, протезування та донорство крові.

З 2022 року, окрім прямих донатів, провели понад 70 благодійних акцій у співпраці з 15 організаціями.

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— Головний урок, який ми давно засвоїли, а війна це тільки підтвердила – завжди діяти відповідно до своїх цінностей. Для нас люди завжди на першому місці. Співробітники – це обличчя компанії, і ставлення до них з боку керівництва прямо впливає на їхню роботу з клієнтами.

За результатами внутрішнього опитування рівень лояльності наших співробітників зріс на три пункти порівняно з січнем 2022 року та досяг 89%. Це свідчить, що наші цінності не просто прописані на папері, а дійсно працюють.

Також ми переконалися, що скандинавська культура ведення бізнесу – прозора, чесна, орієнтована на рівноправні партнерські відносини – може бути корисною для всього українського ринку. Нульова толерантність до корупції та дотримання законодавства – це те, що має стати нормою для кожної компанії в Україні.

Як змінився ваш клієнт від початку повномасштабної війни?

— Портрет нашого покупця не змінився, хоча значно поменшало чоловіків призовного віку, і це не дивує. Щодо попиту на товари – він змінювався хвилями: на початку війни потрібні були каремати, спальні мішки, намети, пізніше – ковдри, подушки та розкладачки.

Під час блекаутів масово купували світильники, лампочки та батарейки. Зараз люди більше облаштовують свої будинки та дачі, оскільки не можуть далеко виїхати на відпочинок, тож зросла популярність на садові меблі.

Цікавий момент був із різдвяним асортиментом. Ми сумнівалися, чи варто його взагалі завозити. Але попит виявився неочікуваним. Виявилося, що в складні часи людям особливо потрібні приємні емоції. Різдвяних гномиків JYSK цього року розкупили у величезній кількості.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працюєте?

— У 2025 році заплановано відкриття 9 нових локацій та оновлення ще 12. Поки що все йде за графіком. Сьогодні мережа JYSK в Україні налічує 104 фізичні магазини та інтернет-магазин.

Але розвиток – це не лише нові точки продажу. Ми модернізуємо склади, розширюємо офісні приміщення та створюємо ще кращі умови для команди.

Ще одна важлива частина стратегії – підтримка українських виробників. JYSK збільшує обсяги закупівель в Україні, і вже у 2025 році замовлення у виробника корпусних меблів «Аккорд Імпорт» зросло на третину. Ми віримо в потенціал українського ринку та продовжуємо інвестувати в його розвиток.