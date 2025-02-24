СЕО JYSK Евгений Иваница: с начала войны компания потеряла 10 магазинов, но уже открыла 25 новых

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но самое полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – с Country Director JYSK Украина Евгением Иваницей.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны.

— Когда началась полномасштабная война, мы закрыли все магазины, однако уже через несколько дней начали открывать их по запросу работников и спросу покупателей на товары первой необходимости.

Мы пытались убедить датский менеджмент, что возобновление работы – это не о прибыли, а о поддержке людей. Выплатили двухмесячный оклад всем сотрудникам и заплатили заранее налоги, хотя и не понимали, что будет дальше.

Отдельный вызов – поставка товаров без гарантии расчета. Из-за валютных ограничений мы не могли официально оплачивать импорт, но поставщики поверили в нас и отправляли товар без предоплаты. Это было рискованно, но сработало – украинцы покупали необходимое, а JYSK оставался с людьми.

Мы даже думали о выходе из рынка. Но поддержка клиентов, доверие команды и, главное, защита наших воинов позволила нам продолжить работу.

Чем отличается компания накануне вторжения – от компании сейчас?

— В марте 2022 года JYSK закрыл свои 13 магазинов в России и навсегда покинул эту страну. В Украине же в тот момент работало 85 торговых точек. Из-за боевых действий компания потеряла 10 магазинов. Некоторые были уничтожены, другие повреждены или разграблены. С того момента мы открыли 25 новых локаций, обновили 17 по современной концепции 3.0 и отстроили 6 пострадавших от войны.

Мы восстановили все торговые точки на подконтрольной Украине территории, в частности, в Киеве, Харькове, Одессе, Буче. Даже разрушенный до основания магазин Гостомели открылся в конце 2023 года. Однако в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе JYSK пока не может возобновить свою деятельность.

Безопасность команды для нас на первом месте. Мы смогли эвакуировать всех сотрудников с оккупированных территорий. Но, к сожалению, три наших коллег погибли во время боевых действий.

Сегодня 68 наших работников служат в ВСУ. Мы продолжаем выплачивать им зарплаты и ждем их возвращения. Среди коллег есть вернувшиеся с фронта ветераны, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им адаптировались.

Благотворительность стала частью нашей стратегии. Мы поддерживаем гуманитарное разминирование, психологическую реабилитацию, протезирование и донорство крови.

С 2022 года кроме прямых донатов провели более 70 благотворительных акций в сотрудничестве с 15 организациями.

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

— Главный урок, который мы давно усвоили, а война это только подтвердила – всегда действовать в соответствии со своими ценностями. Для нас люди всегда на первом месте. Сотрудники – это лицо компании, и отношение к ним со стороны руководства оказывает прямое влияние на их работу с клиентами.

По результатам внутреннего опроса, уровень лояльности наших сотрудников вырос на три пункта по сравнению с январем 2022 года и достиг 89%. Это говорит о том, что наши ценности не просто прописаны на бумаге, а действительно работают.

Также мы убедились, что скандинавская культура ведения бизнеса – прозрачная, честная, ориентированная на равноправные партнерские отношения – может быть полезна всему украинскому рынку. Нулевая толерантность к коррупции и соблюдению законодательства – это то, что должно стать нормой каждой компании в Украине.

Как изменился ваш клиент с начала полномасштабной войны?

— Портрет нашего покупателя не изменился, хотя значительно стало меньше мужчин призывного возраста, и это не удивляет. Что касается спроса на товары – он менялся волнами: в начале войны нужны были карематы, спальные мешки, палатки, позже – одеяла, подушки и раскладушки.

Во время блэкаутов массово покупали светильники, лампочки и батарейки. Сейчас люди больше обустраивают свои дома и дачи, поскольку не могут далеко уехать на отдых, поэтому выросла популярность на садовую мебель.

Интересный момент был с рождественским ассортиментом. Мы сомневались, стоит ли его вообще завозить. Но спрос оказался неожиданным. Оказалось, что в трудные времена людям особенно нужны приятные эмоции. Рождественские гномики JYSK в этом году были раскуплены в огромном количестве.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работаете?

— В 2025 году запланировано открытие 9 новых локаций и обновление еще 12. Пока все идет по графику. Сегодня сеть JYSK в Украине насчитывает 104 физических магазина и интернет-магазин.

Но развитие – это не только новые точки продаж. Мы модернизируем склады, расширяем офисные помещения и создаем лучшие условия для команды.

Еще одна немаловажная часть стратегии – поддержка украинских производителей. JYSK увеличивает объемы закупок в Украине, и уже в 2025 году заказ у производителя корпусной мебели «Аккорд Импорт» вырос на треть. Мы верим в потенциал украинского рынка и продолжаем инвестировать в его развитие.