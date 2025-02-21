Мы призываем мир инвестировать в Украину, не дожидаясь завершения войны – CEO "Киевстар" Александр Комаров

Три года Великой войны. Как изменился украинский бизнес? Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто потерял бизнес, кто выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блицинтервью. На этот раз — с Александром Комаровым — руководителем компании "Киевстар" — крупнейшим в стране оператором электронных коммуникаций.

Какие важнейшие управленческие решения, принятые вами накануне вторжения или во время первых месяцев войны?

— "Киевстар" начал готовиться к возможной эскалации еще летом 2021 года, предполагая сценарий, похожий на события 2014-го. Однако уже осенью того года компания поняла, что угроза гораздо серьезнее, и начала масштабную подготовку: обустроила офисы как укрытие и вместе с Ericsson построила новую технологическую площадку на западе Украины.

В первые два месяца полномасштабной войны управление компании осуществлялось через Антикризисный комитет, который собирался трижды в день для принятия критически важных решений.

Однако главной опорой стали работники, рискуя жизнью поддерживали связь. Например, в Мариуполе команда "Киевстар" несколько недель поддерживала работу последней базовой станции, пока вокруг шли ожесточенные бои.

Чем отличается "Киевстар" накануне вторжения от "Киевстара" в первые месяцы войны. Как выглядит компания сегодня?



— С началом полномасштабной войны компания "Киевстар" кардинально упростила модель управления и сосредоточилась на трех главных приоритетах: безопасности людей, поддержке критической инфраструктуры и финансовой стабильности. Впоследствии к ним добавился четвертый – поддержка Украины.

С февраля 2022 года "Киевстар" расширил зону охвата 4G связью более чем на 4,5 тысячи населенных пунктов и обеспечил доступ к скоростному мобильному интернету для 95,7% населения на подконтрольных Украине территориях.

А в декабре 2024 года запустил технологию VoWiFi, которая позволяет совершать звонки через сеть Wi-Fi даже в тех местах, где сигнал мобильной сети слаб, обеспечивая высокое качество звучания голоса и быстрое соединение.

Кроме того, "Киевстар" заключил соглашение с компанией Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения революционной спутниковой связи Directto Cell в Украине. Благодаря этому, наша страна станет одной из первых в мире, которая получит доступ к этой инновационной технологии, что существенно укрепит устойчивость национальной инфраструктуры связи.

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

— Почти три года войны доказали, что ожидание лучших времен – не лучшая стратегия. Взамен "Киевстар" избрал путь активного развития и инвестирования даже в условиях высокой неопределенности.

Главный фокус – укрепить устойчивость сети и обеспечить ее энергонезависимость, на что с 2022 года компания инвестировала более 2,3 млрд. грн. Для этого на базовых станциях было установлено около 200 тыс. аккумуляторов, а свыше 3 тыс. генераторов обеспечивают работу ключевых объектов

Как изменился клиент "Киевстар" с начала полномасштабной войны?

— Мы наблюдаем некоторое изменение в потреблении наших клиентов. В частности, значительно вырос спрос на мобильный интернет: люди все больше потребляют контент именно со смартфонов. И этому способствует не только расширение покрытия 4G, но и его высокая скорость, в том числе на дорогах.

Также замечаем, что пользователи стали активнее использовать диджитал-сервисы, предпочитая онлайн-услуги, а не личный визит в магазин Киевстар.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает компания?

— Компания выбрала для себя единственный возможный путь – действовать и инвестировать в будущее страны, невзирая на все риски и препятствия. Каждая инвестированная гривна работает на несколько целей: масштабирование бизнеса, привлечение новых клиентов к новым сервисам, улучшение услуг для существующих пользователей, усовершенствование инфраструктуры Украины и увеличение налоговых поступлений.

Более того, мы призываем весь мир инвестировать в Украину, в ее экономическое и инфраструктурное восстановление, не дожидаясь завершения войны. Именно с этой целью мы недавно объявили о намерениях провести опосредованный листинг Киевстар на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Это позволит Украине получить доступ к глобальным рынкам и привлечь международные инвестиции.