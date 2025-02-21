Ми закликаємо світ інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни, – CEO "Київстар" Олександр Комаров

Три роки великої війни. Як змінився український бізнес? Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їхніх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу - із Олександром Комаровим - керівником компанії “Київстар” - найбільшого в країні оператора електронних комунікацій.

Які найважливіші управлінські рішення, ухвалені вами напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни?

— "Київстар" почав готуватися до можливої ескалації ще влітку 2021 року, припускаючи сценарій, подібний до подій 2014-го. Однак вже восени того року компанія зрозуміла, що загроза значно серйозніша, і почала масштабну підготовку: облаштувала офіси як укриття та разом з Ericsson збудувала новий технологічний майданчик на заході України.

У перші два місяці повномасштабної війни управління компанії здійснювалося через Антикризовий комітет, який збирався тричі на день, для ухвалення критично важливих рішень.

Проте головною опорою стали працівники, які ризикуючи життям підтримували звʼязок. Наприклад, у Маріуполі команда "Київстар" кілька тижнів підтримувала роботу останньої базової станції, поки довкола точилися запеклі бої.

Чим відрізняється "Київстар" напередодні вторгнення від "Київстару" у перші місяці великої війни. Як виглядає компанія сьогодні?



— З початком повномасштабної війни компанія "Київстар" кардинально спростила модель управління та зосередилася на трьох головних пріоритетах: безпеці людей, підтримці критичної інфраструктури та фінансовій стабільності. Згодом до них додався четвертий – підтримка України.

З лютого 2022 року "Київстар"розширив зону охоплення 4G зв’язком на понад 4,5 тисячі населених пунктів і забезпечив доступ до швидкісного мобільного інтернету для 95,7% населення на підконтрольних Україні територіях.

А у грудні 2024 року запустив технологію VoWiFi, яка дозволяє здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у тих місцях, де сигнал мобільної мережі слабкий, забезпечуючи високу якість звучання голосу і швидке з'єднання.

Окрім цього, "Київстар" уклав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження революційного супутникового зв’язку Directto Cell в Україні. Завдяки цьому наша країна стане однією з перших у світі, яка отримає доступ до цієї інноваційної технології, що суттєво зміцнить стійкість національної інфраструктури зв’язку.

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— Майже три роки війни довели, що очікування кращих часів – не найкраща стратегія. Замість цього Київстар обрав шлях активного розвитку та інвестування навіть в умовах високої невизначеності.

Головний фокус – зміцнити стійкість мережі та забезпечити її енергонезалежність, на що з 2022 року компанія інвестувала понад 2,3 млрд грн. Для цього на базових станціях встановили близько 200 тис. акумуляторів, а понад 3 тис. генераторів забезпечують роботу ключових об'єктів.

Як змінився клієнт "Київстар" від початку повномасштабної війни?

— Ми спостерігаємо деяку зміну в споживанні наших клієнтів. Зокрема, суттєво зріс попит на мобільний інтернет: люди все більше споживають контент саме зі смартфонів. І цьому сприяє не тільки розширення покриття 4G, а й його висока швидкість, зокрема на дорогах.

Також помічаємо, що користувачі стали активніше використовувати діджитал-сервіси, віддаючи перевагу онлайн-послугам, а не особистому візиту в магазин Київстар.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює компанія?

— Компанія обрала для себе єдиний можливий шлях – діяти та інвестувати в майбутнє країни, незважаючи на всі ризики та перешкоди. Кожна інвестована гривня працює на кілька цілей: масштабування бізнесу, залучення нових клієнтів до нових сервісів, покращення послуг для існуючих користувачів, вдосконалення інфраструктури України та збільшення податкових надходжень.

Більше того, ми закликаємо весь світ інвестувати в Україну, в її економічне та інфраструктурне відновлення, не чекаючи завершення війни. Саме з цією метою ми нещодавно оголосили про наміри провести опосередкований лістинг Київстар на біржі Nasdaq у Нью-Йорку. Це дозволить Україні отримати доступ до глобальних ринків і залучити міжнародні інвестиції.