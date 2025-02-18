"Київстар" сплатив понад 32,7 млрд грн податків за час повномасштабної війни

Найбільша телекомунікаційна компанія України "Київстар" сплатила понад 32,7 млрд грн податків за три роки великої війни.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Зазначається, що у 2024 році компанія сплатила 12,3 млрд грн податків до державного бюджету України.

"Кожна компанія, яка чесно виконує свої фінансові зобов’язання перед державою, фактично інвестує у свій майбутній розвиток, оскільки допомагає забезпечувати армію, підтримувати гуманітарні та соціальні ініціативи. Сумлінна сплата податків є вагомим внеском бізнесів у посилення стійкості України та її економіки", — коментує Олександр Комаров, СЕО компанії "Київстар".

В пресслужбі додали, що компанія продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми обсягом 1 мільярд доларів США на період 2023-2027 років. Фінансування буде спрямоване на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв’язку, відбудову інфраструктури, розвиток цифрових послуг для споживачів тощо.

Довідка про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Нагадаємо, Антимонопольний комітет погодив заявку від "Київстару" на купівлю сервісу таксі Uklon. Регулятор дійшов висновку, що купівля не призведе до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).