"Київстар" отримав дозвіл на купівлю Uklon

Антимонопольний комітет (АМКУ) погодив заявку від найбільшої телекомунікаційної компанії України "Київстар" на купівлю сервісу таксі Uklon.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією "Uklon LTD" та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що регулятор дійшов висновку, що купівля не призведе до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Зауважимо, Uklon – українська IT-компанія, розробник однойменного сервісу з виклику авто для пасажирських перевезень і доставки товарів. Представлений в 27 містах країни, а мобільний застосунок Uklon завантажило більш ніж 12 мільйонів користувачів.

"Київстар" купує Uklon: деталі угоди

Варто зазначити, у вересні 2024 року стало відомо, що материнська компанія "Київстар" – Veon – розглядає купівлю Uklon. У грудні співзасновник Uklon Сергій Смусь казав, що компанія отримала декілька пропозицій щодо купівлі, "але жодна з них не була цікавою". З урахуванням воєнного дисконту він оцінював компанію у 7-8х показників EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації).

Згідно з оцінкою аналітиків Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити $40-80 млн. Uklon закінчив три квартали 2024 року з виторгом в 1,2 млрд грн – удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Навіщо "Київстар" купує Uklon?

Варто зазначити, "Київстар" активно розширює бізнес за межами традиційного телекомунікаційного напрямку. У 2019 році компанія відкрила R&D-відділ, що створював нові продукти на кшталт сервісу таргетованих SMS-розсилок ADWISOR. У серпні 2020 року оператор придбав частку в медичному сервісі Helsi за 555,74 млн грн. У грудні 2022 року "Київстар" запустив дочірню IT-компанію Kyivstar.Tech. Тепер на черзі Uklon.

Оператор "Київстар" наразі перебуває в процесі виходу на біржу Nasdaq. Компанія робить розміщення в обхід IPO – через механізм SPAC (Special-Purpose Acquisition Company, тобто компанія, створена спеціально під об’єднання). Відповідну угоду про наміри материнська компанія оператора Veon підписала 13 січня з американською інвесткомпанією Cohen Circle.

Остаточно "Київстар" має домовитися з Cohen Circle до початку другого кварталу 2025 року. Вихід на біржу може відбутися вже наприкінці другого – на початку третього кварталу 2025 року.

Окрім цього, "Київстар" нещодавно підписав знакову угоду зі Starlink про запровадження в Україні супутникового зв'язку Direct to Cell, що допоможе посилити стійкість комунікаційної інфраструктури в країні.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.