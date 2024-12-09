Uklon працюватиме в Буковелі та пропонує трансфер з Києва: яка вартість

Uklon у Буковелі вперше надає можливість замовляти авто безпосередньо по території гірськолижного туристичного комплексу. Також сервіс дозволить здійснювати міжміські поїздки на довгі відстані – від комплексу до прилеглих туристичних локацій в Івано-Франківській області.

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Про це повідомляє пресслужба Uklon.

Зазначається, що на території Буковелі Uklon працює наразі у тестовому режимі.

Також для подорожуючих зі столиці Uklon у партнерстві з Mastercard пропонує регулярний автобусний трансфер Uklon Ski Bus, що курсуватиме щотижня з Києва до Буковелі в період з грудня до середини березня. Перевізником проєкту стала компанія Gunsel.

Повідомляється, що користувачі застосунку Uklon зможуть замовляти авто шести класів, представлених у сервісі: «Стандарт», «Комфорт», «Бізнес», «Мінівен», «Драйвер», «Міжміст». Крім того, для користувачів комплексу Буковель будуть доступні інші продукти та послуги, які пропонує Uklon, зокрема сервіс доставки Uklon Delivery, програма лояльності та підписка на регулярні донати для захисників та захисниць.

Фото: пресслужба Uklon

Яка вартість поїздки

В Uklon зауважують, що вартість поїздки по території туристичного комплексу формуватиметься за таким же принципом динамічного ціноутворення, як в усіх регіонах, і залежатиме від низки факторів, як то: поточний попит і наявність достатньої кількості водіїв, години пік, погодні умови, стан на дорогах, повітряні тривоги тощо.

За розкладом Uklon Ski Bus відправлятиметься щочетверга з центрального автовокзалу Києва до автобусної станції Поляниця, а щонеділі – за зворотним маршрутом. Перший рейс стартує вже 12 грудня 2024 року, а передзамовлення квитків доступно на сайті проєкту. Повна вартість квитка в одну сторону становить 1 200 грн. Перевезення лиж/сноубордів/санчат вже включено у вартість квитка.

Фото: пресслужба Uklon

Кожен автобус Uklon Ski Bus оснащений безперебійним доступом до Wi-Fi, розетками, системою опалення та телевізором. Під час поїздки на пасажирів чекатимуть подарунки від Mastercard та українських брендів: Foundation, Gorgany, Loko, MEGOGO, OKKO, ObJerky, Spicer, Лавки традицій, Львівської майстерні шоколаду та П’яної вишні. А за умови оплати квитків на Uklon Ski Bus карткою Mastercard можна буде отримати додаткові переваги.

Нагадаємо, Uklon став першим райдхелінг-сервісом в Україні, який інтегрував застосунок "Дія". Це пришвидшить верифікацію даних нових водіїв-партнерів для співпраці із сервісом.