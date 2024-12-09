Uklon будет работать в Буковеле и предлагает трансфер из Киева: какая стоимость

Uklon в Буковеле впервые дает возможность заказывать авто непосредственно по территории горнолыжного туристического комплекса. Также сервис позволит совершать междугородние поездки на длинные расстояния – от комплекса до близлежащих туристических локаций в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Uklon.

Отмечается, что на территории Буковели Uklon работает в тестовом режиме.

Также для путешественников из столицы Uklon в партнерстве с Mastercard предлагает регулярный автобусный трансфер Uklon Ski Bus , который будет курсировать еженедельно из Киева в Буковель в период с декабря по середину марта. Перевозчиком проекта стала компания Gunsel.

Сообщается, что пользователи приложения Uklon смогут заказывать авто шести классов, представленных в сервисе: "Стандарт" , "Комфорт" , "Бизнес" , "Минивен" , "Драйвер" , «Междугород» . Кроме того, для пользователей комплекса Буковель будут доступны другие продукты и услуги, которые предлагает Uklon, в частности, сервис доставки Uklon Delivery, программа лояльности и подписка на регулярные донаты для защитников и защитниц.

Фото: пресс-служба Uklon

Какая стоимость поездки

В Uklon отмечают, что в стоимость поездки по территории туристического комплекса будет формироваться по такому же принципу динамического ценообразования, как во всех регионах, и будет зависеть от ряда факторов, как: текущий спрос и наличие достаточного количества водителей, часы пик, погодные условия, состояние на дорогах, воздушные тревоги и т.д.

По расписанию Uklon Ski Bus будет отправляться каждый четверг с центрального автовокзала Киева до автобусной станции Поляница, а каждое воскресенье – по обратному маршруту.. Перевозка лыж/сноубордов/санок. уже включен в стоимость билета.

Фото: пресс-служба Uklon

Каждый автобус Uklon Ski Bus оснащен бесперебойным доступом к Wi-Fi, розетками, системой отопления и телевизором. Во время поездки пассажиров будут ждать подарки от Mastercard и украинских брендов: Foundation, Gorgany, Loko, MEGOGO, OKKO, ObJerky, Spicer, Скамейки традиций, Львовской мастерской шоколада и Пьяной вишни. А при оплате билетов на Uklon Ski Bus картой Mastercard можно будет получить дополнительные преимущества.

Напомним, Uklon стал первым райдхеллинг-сервисом в Украине, интегрировавшим приложение "Дія". Это ускорит верификацию данных новых водителей-партнеров для сотрудничества с сервисом.