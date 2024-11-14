Uklon интегрировал "Дію" для быстрой регистрации водителей-партнеров

Uklon стал первым райдхеллинг-сервисом в Украине, интегрировавшим приложение "Дія". Это ускорит верификацию данных новых водителей-партнеров для сотрудничества с сервисом.

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Об этом сообщает пресс-служба Uklon.

Ранее, чтобы зарегистрироваться и начать сотрудничество с Uklon, партнеру нужно было фотографировать документы и ожидать решения менеджеров Driver Care по подтверждению заявки.

Теперь на сайте Uklon Driver доступна функция шеринга документов через "Дію", позволяющая поделиться копиями водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и других цифровых документов всего в несколько кликов.

"Благодаря интеграции с "Дія" мы сократили время регистрации водителя на 25% — раньше это занимало 8 мин и требовало ряд самостоятельных шагов, — отметил Александр Чумак, технический директор Uklon.

Как поделиться документами в Uklon через Дію?

1. При регистрации на сайте Uklon Driver нажмите Добавить данные через "Дію".

2. Из списка необходимых документов выберите те, которые есть в "Дії", нажмите кнопку "Загрузить".

3. С сайта в браузере телефона вас перебросит в приложение "Дія" для подтверждения отправки копий. Если регистрируетесь с ПК, откройте сканер в "Дії" в телефоне и наведите его на QR-код на экране.

После этого заявку на регистрацию уже рассматривают в Uklon.

Фото: пресс-служба Uklon

Для партнеров, желающих сотрудничать с Uklon, остается возможность зарегистрироваться на сайте без шеринга документов через "Дію". В таком случае необходимо будет вручную ввести все необходимые данные при регистрации, загрузить фото документов, необходимых для разного типа регистрации, и дождаться проработки и подтверждения заявки менеджерами Driver Care.

Ранее украинский маркетплейс AUTO.RIA интегрировал сервис шеринга документов через приложение "Дія". Следовательно, автомобиль от владельца сможет получить специальную отметку "Владелец авто. Подтверждено через Дію".