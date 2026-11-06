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Аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде превысила местную зарплату: сколько стоит жилье

Ужгород деревья река мост парки
Спрос на недвижимость в Ужгороде растет из-за лучшей в стране ситуации безопасности. / Freepik

В Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стала самой дорогой среди украинских областных центров. Медианная стоимость аренды жилья достигла 36 тыс. грн в месяц, что составляет 118% медианной зарплаты в городе. За год арендные ставки выросли на 82%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные аналитического отчета ЛУН за III квартал 2026 года.

Аренда в Ужгороде выросла на 82% за год

По данным ЛУН, осенью 2026 года медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составила 36 тыс. грн в месяц. За последние 12 месяцев цена выросла на 82%, а только за полгода – на 63%.

Таким образом, Ужгород занял первое место среди украинских городов по стоимости аренды однокомнатного жилья. Для сравнения, во Львове медианная ставка составляет 24,8 тыс. грн. в месяц, а в Ивано-Франковске – 22,5 тыс. грн. В Киеве аренда аналогичной квартиры стоит около 17 тыс. грн.

Следовательно, снимать однокомнатную квартиру в Ужгороде более чем вдвое дороже, чем в столице.

На аренду квартиры не хватает даже одной зарплаты

Еще более показательна ситуация с доступностью арендного жилья в отношении доходов населения. По общим расчетам ЛУН и Work.ua аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет 118% медианного месячного заработка местных жителей.

Это означает, что даже полной медиа зарплаты недостаточно для оплаты месяца аренды. За год доля дохода, которую следует тратить на жилье, увеличилась на 37%.

В других западных областных центрах ситуация несколько лучше. Во Львове и Ивано-Франковске на аренду однокомнатной квартиры приходится по 76% медианной зарплаты, в Луцке – 67%, Виннице – 65%, Тернополе – 62%.

В Киеве этот показатель составляет 45%. За год доля зарплаты, которая необходима для оплаты аренды, в столице уменьшилась на 12%.

Где аренда подорожала больше всего

Несмотря на лидерство Ужгорода по стоимости аренды, самый относительный рост за год зафиксировали в Харькове. Там аренда однокомнатных квартир подорожала на 111% – до 9,5 тыс. грн. в месяц.

Также значительный рост стоимости аренды зафиксировали в Тернополе – на 80%, до 18 тыс. грн., Хмельницком – на 45%, до 16 тыс. грн., и Запорожье – на 40%, до 7 тыс. грн.

В то же время дешевле всего снимать однокомнатную квартиру можно в Херсоне — по медианной ставке 4,35 тыс. грн в месяц. В Сумах этот показатель составляет 6 тыс. грн., в Запорожье – 7 тыс. грн.

Таким образом рынок аренды жилья в Украине демонстрирует значительный региональный разрыв. В Ужгороде стоимость съема квартиры уже превышает медианный месячный заработок, тогда как в Киеве на аренду аналогичного жилья нужно тратить менее половины местной зарплаты.

Напомним, во многих регионах продолжали расти цены на жилье, в то же время спрос на новостройки снизился. На рынке аренды ситуация была противоположной: количество желающих арендовать жилье росло, в то время как предложение объявлений сокращалось. Это, в свою очередь, способствовало повышению цен.

Автор:
Ярослава Тюпка

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