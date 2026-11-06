Инвесторы Trump Media потеряли $2,2 млрд, пока доля самого Трампа оценивается в $460 млн.

Обычные инвесторы компании Trump Media & Technology Group, среди которых большинство составляют избиратели и сторонники Дональда Трампа, совокупно потеряли более 2,2 миллиарда долларов. В то же время сам президент США, почти не вкладывавший собственных средств в бизнес, до сих пор владеет пакетом акций стоимостью около 460 миллионов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Акции Trump Media, материнской компании платформы Truth Social, пережили падение из-за постоянного сжигания наличных денег, неудачных операций с криптовалютой и неспособности привлечь большую аудиторию. Лишь после промежуточных выборов в Конгресс США, где победили демократы, котировки упали еще на 32%, опустившись до исторического минимума в 4,02 доллара за акцию.

При этом семья Трампов практически не тратила собственные деньги на развитие проекта. В 2024 году во время слияния с компанией Digital World Acquisition Дональд Трамп бесплатно получил 114,75 миллионов акций. На пике стоимости его доля на бумаге превышала 6 миллиардов долларов, а сейчас оценивается примерно в 460 миллионов.

Разочарование поклонников и ущерб на сотни миллионов

Опрошенные журналистами мелкие инвесторы сообщили, что поверили в стремительный успех бизнеса по возвращении Трампа в Белый дом. Многие вложили в ценные бумаги до 20% собственного состояния или пенсионные накопления, покупая акции по 45–53 доллара за единицу. Сейчас их инвестиции обесценились более чем на 88%.

Отдельно журналисты отмечают, что это не первые большие потери сторонников политика: ранее инвесторы четырех криптовалютных проектов семьи Трампов (среди которых мемкоин, биржа World Liberty Financial и блокчейн-стартапы) потеряли еще 2,3 миллиарда долларов из-за обесценивания цифровых токенов.

Дела самой соцсети Truth Social также остаются сложными: доходы компании три года не превышают 4 миллиона долларов в год. Стриминговый сервис платформы, в который вложили более 200 миллионов долларов, с августа 2024 года по конец июня 2026 года принес только 630 тысяч долларов выручки. Кроме того, компания неудачно закупила биткоины непосредственно перед падением их стоимости.

В руководстве Trump Media заявили, что обладают достаточным запасом средств и сосредоточены на создании ценности для акционеров, в том числе за счет запланированного слияния с компанией в области термоядерной энергетики TAE Technologies. Подсчеты журналистов по поводу убытков в компании назвали "предвзятым", однако опрошенные профессора финансов подтвердили правильность использованной аналитической методики.

Напомним, ранее сообщалось, что Truth Social продает более быстрый доступ к сообщениям Трампа за 100 000 долларов в месяц. Это дает крупным трейдерам ощутимое преимущество в ходе торгов, ведь публикации президента США способны быстро изменять цены на финансовых рынках.