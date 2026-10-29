Truth Social продает более быстрый доступ к сообщениям Трампа за $100 000 в месяц – Reuters

Социальная сеть Truth Social продает финансовым компаниям более быстрый доступ к сообщениям Дональда Трампа. Стоимость подписки составляет $100 000 в месяц. Это дает крупным трейдерам временное преимущество в ходе торгов, ведь публикации президента США способны быстро менять цены на финансовых рынках.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным инсайдеров, знающих сделки, сервис приобрели поставщик финансовых данных Bloomberg и две торговые компании — Susquehanna International Group и Jump Trading. Обе специализируются на высокочастотной торговле, используя алгоритмы автоматического заключения сделок.

Как работает платный доступ

Truth Social в июле объявила о запуске API — интерфейсе, который позволяет другим программам получать данные с платформы. Для трейдеров скорость получения сообщений может иметь значение, поскольку заявления президента способны вызвать колебания рынков.

Соглашения вызвали вопрос о доступе к правительственной информации. В августе Intercept Media и Фонд свободы печати подали иск против Трампа, требуя запретить Белому дому публиковать официальные сообщения исключительно в Truth Social, пока существует платная лента. Истцы считают, что такой подход может ограничивать доступ к государственной информации.

Trump Media, в которую входит Truth Social, опровергла обвинения. "Truth Social предлагает стандартный для отрасли API продукт, на который существует значительный спрос в разных отраслях", - заявила компания, добавив, что информация о сделках основывается на обманчивых сообщениях анонимных источников.

Финансовые показатели Trump Media

Семейный траст Трампа владеет 41% Trump Media, а президент является его единственным бенефициаром. Спикер Белого дома заявил, что Трамп и его семья напрямую не участвуют в решениях по портфельным инвестициям.

По приведенным в материале данным, рыночная стоимость Trump Media сократилась примерно с $8 млрд в марте 2024 года до $1,8 млрд. С начала 2026 года акции компании потеряли более половины стоимости. С 2024 года компания понесла убытки примерно на $1,76 млрд, в том числе из-за неденежных затрат.

Напомним, в прошлом году Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что каждый американец получит 2 тысячи долларов из доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".