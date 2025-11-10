Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2 тысячи: откуда деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит 2 тысячи долларов из доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление Трамп разместил в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома подверг критике людей, которые выступают против введения тарифов.

Трамп заверил, что сейчас США являются "самой богатой и уважаемой страной в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке". По его словам, США "получают триллионы долларов", и в скором времени начнут выплачивать свой "огромный долг в 37 триллионов долларов".

"Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики строятся повсюду. Каждому будет выплачен дивиденд не менее 2000 долларов на человека (не считая людей с высокими доходами!)", - написал Трамп.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере от 10% и выше на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп ввел 90-дневную паузу для взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.