Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа

Сенат проголосовал за отмену широкомасштабных глобальных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Это произошло после того, как ранее на этой неделе была принята резолюция об отмене тарифов на товары из Канады и Бразилии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Hill .

Сенаторы одобрили двухпартийную резолюцию, которая аннулирует высокие ставки для ключевых торговых союзников, включая Европейский Союз, Японию и Южную Корею. За документ проголосовали демократы вместе с четырьмя сенаторами-республиканцами.

Резолюция голосовалась повторно – после того, как в апреле она была провалена в Сенате. Тогда законодатели набрали одинаковое количество голосов "за" и "против", в результате чего потребовался голос вице-президента Джей Ди Венса, не давший инициативе реализоваться.

Пока остается непонятным, поддержит ли Палата представителей принятую Сенатом резолюцию, поскольку республиканское большинство в ней до сих пор находится под значительным влиянием Трампа.

Обе партии ищут пути завершить шатдаун уже на следующей неделе, однако дальнейшее развитие событий остается неопределенным.

Напомним, Трамп снизил тарифы на импорт из Китая после переговоров с Си Цзиньпином. Тарифы, накладываемые на китайский импорт, будут сокращены с 57 до 47%, а ставка тарифов, связанных с торговлей препаратами-прекурсорами фентанила, будет уменьшена вдвое с 20 до 10%.