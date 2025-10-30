Трамп снизил тарифы на импорт из Китая после переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин завершили личные переговоры в южнокорейском городе Пусан, объявив о ключевом торговом соглашении. Она предполагает понижение тарифов на китайский импорт в обмен на ряд значительных уступок со стороны Пекина.

Переговоры, состоявшиеся впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС, продолжались около двух часов. Президент Трамп оценил встречу на "12 из 10", назвав ее "удивительной".

Основные условия сделки

Соглашение призвано разрядить многолетнее торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп заявил, что накладываемые на китайский импорт тарифы будут сокращены с 57% до 47%, а ставка тарифов, связанных с торговлей препаратами-прекурсорами фентанила, будет уменьшена вдвое с 20% до 10%.

Со своей стороны Си Цзиньпин "будет очень упорно работать над тем, чтобы остановить поток" фентанила, смертельного синтетического опиоида, который является основной причиной смертей от передозировки в Америке, заявил Трамп. Пошлина была снижена, "поскольку я считаю, что они действительно принимают решительные меры", добавил он.

Китай также немедленно возобновит закупки "огромного количества" американской сои и другой сельскохозяйственной продукции.

Перед этим в начале этого месяца Пекин резко расширил свой контроль над редкоземельными элементами – используемыми во всем минералами от автомобилей до истребителей, над которыми он имеет глобальный контроль.

После встречи Трамп заявил, что Китай согласился продлить экспорт редкоземельных элементов, в производстве которых он доминирует.

Реакция рынка

По данным Reuters, на фоне объявления деталей сделки торговля мировыми акциями была нестабильной. Основные азиатские индексы и европейские фьючерсы колебались между ростом и падением.

Рынок, ранее достигший рекордных максимумов в ожидании полного прорыва, отреагировал сдержанно. Аналитики предполагают, что полной отмены тарифов на фентанил было недостаточно для стремительного роста.

Между тем, Китай по-прежнему добивался от США ослабления экспортного контроля на чувствительные американские технологии и отмены новых портовых сборов для китайских судов. Трамп не комментировал никакие уступки США, кроме тарифов.

Как пишет Reuters, это соглашение стало финалом бурной поездки президента США в Азию, в ходе которой он также объявил о торговых прорывах с Южной Кореей, Японией и странами Юго-Восточной Азии.

Напомним, 9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников накануне ожидаемого саммита лидеров США и Китая.