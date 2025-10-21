Запланована подія 2

Глобальные поставки редкоземельных элементов под угрозой через Китай — Goldman Sachs

редкоземельные металлы
Китай усиливает контроль над редкоземельными элементами / Freepik

Goldman Sachs предупреждает о возрастающих рисках для глобальных цепей поставок редкоземельных элементов и критически важных минералов из-за доминирования Китая в добыче и переработке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Риски снабжения  редкоземельных элементов

9 октября Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, добавив пять новых элементов и усилил контроль за пользователями полупроводников накануне ожидаемого саммита лидеров США и Китая.

Goldman Sachs отметил, что самарий, графит, лютеций и тербий особенно уязвимы к ограничениям экспорта. Самарий используется в термостойких магнитах для аэрокосмической и оборонной промышленности, а перебои с лютецией и тербием могут повлиять на экономику.

Также банк выделил легкие редкоземельные элементы, такие как церий и лантан как потенциальные цели для будущих ограничений из-за доминирования Китая в добыче и переработке. Западные производители, такие как Lynas Rare Earths и Solvay, могут частично компенсировать дефицит, но зависимость от Китая остается высокой.

Инвестиции в редкоземы

Страны пытаются создать независимые цепи поставок редкоземельных элементов (РЗЭ) и магнитов, однако Goldman Sachs отмечает ряд сложностей. Тяжелые редкоземельные элементы редко встречаются вне Китая и Мьянмы, большинство месторождений маленькие, малопродуктивные или радиоактивные, а разработка новых шахт занимает 8–10 лет.

Переработка РЗЭ нуждается в высокотехнологичной инфраструктуре и передовом опыте, строительство заводов занимает около пяти лет. Производство магнитов вне Китая, хотя и растет в США, Японии и Германии, сталкивается с ограничениями из-за контроля Китая над критически важными ресурсами, в частности самарием.

Goldman Sachs рекомендует инвесторам рассматривать акции компаний Iluka Resources, Lynas Rare Earths и MP Materials Corp для уменьшения рисков перебоев в поставках. Банк прогнозирует дефицит оксида неодима-празеодима (NdPrO), важного для изготовления магнитов.

Кроме редкоземельных элементов, аналитики Goldman Sachs предупреждают о возрастающих рисках перебоев в поставке кобальта, нефти и природного газа из-за геополитической напряженности.

Напомним, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение, согласно которому Австралия будет поставлять в США редкоземельные минералы.

Автор:
Ольга Опенько