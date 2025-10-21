Трамп подписал с Австралией соглашение о поставках редкоземельных минералов

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение, согласно которому Австралия будет поставлять в США редкоземельные минералы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Это соглашение является частью стратегии США по уменьшению зависимости от поставок из Китая, ведь Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов, имеющих решающее значение для некоторых отраслей промышленности США.

Трамп рассказал, что соглашение готовили "в течение четырех-пяти месяцев", а Албаниз назвал документ "трубопроводом на сумму 8,5 миллиарда долларов" для поддержки ряда проектов между США и Австралией.

"За год у нас будет столько редкоземельных минералов, что не узнает, что с ними делать", — заявил Трамп во время встречи лидеров в Белом доме 20 октября.

В рамках соглашения США и Австралия в течение следующих шести месяцев планируют инвестировать более 3 миллиардов долларов в «критически важные проекты» по добыче полезных ископаемых. Стоимость добывающих ресурсов оценивается в 53 миллиарда долларов.

Белый дом сообщил, что Пентагон поможет финансировать строительство современного завода по переработке галлия в Западной Австралии.

Австралия, владеющая четвертым по величине месторождением редкоземельных минералов, имеет амбиции стать альтернативным поставщиком сырья для США.

Турция обсуждает с СШАразработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за разногласий по передаче технологий и прав на переработку.

