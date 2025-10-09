Китай ограничивает экспорт редкоземельных элементов и передовых чипов

Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, объявив об ограничениях для зарубежных оборонных компаний и полупроводниковых производителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой наReuters.

Министерство торговли страны также добавило в контрольный список пять редкоземельных элементов: гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий, а также десятки единиц технологий переработки и оборудования, которые потребуют экспортной лицензии для иностранных компаний, использующих китайские материалы или оборудование.

Эти мероприятия проходят на фоне призывов американских законодателей к введению более жестких ограничений на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай. Новые правила вступят в силу 8 ноября, а положения по иностранным производителям редкоземельных материалов вступят в силу 1 декабря.

Китай производит более 90% мирового объема обработанных редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов, ключевых для электромобилей, авиационных двигателей и военных радаров. Экспорт 12 из 17 редкоземельных элементов уже ограничен, а новые ограничения распространяются на передовые полупроводники, в том числе 14-нанометровые чипы, чипы памяти с 256 слоями и выше и оборудование для их производства.

Аналитики отмечают, что эти меры усиливают влияние Китая на мировой рынок перед саммитом президентов США и Китая, который запланирован в Южной Корее. В то же время, акции китайских компаний по добыче и переработке редкоземельных элементов уже выросли на 9–10%.

Министерство торговли Китая также сообщило, что зарубежным пользователям оборонной продукции лицензии на экспорт не будут предоставляться, в то время как заявки, связанные с передовыми полупроводниками, будут рассматриваться индивидуально.

В середине сентября интернет-регулятор Китая запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы искусственного интеллекта Nvidia, поскольку Пекин активизирует попытки развивать собственную индустрию и конкурировать с США.