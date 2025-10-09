Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китай ограничивает экспорт редкоземельных элементов и передовых чипов

Китай, чипы
Экспорт редкоземельных элементов и чипов из Китая станет строже / Depositphotos

Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, объявив об ограничениях для зарубежных оборонных компаний и полупроводниковых производителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой наReuters.

Министерство торговли страны также добавило в контрольный список пять редкоземельных элементов: гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий, а также десятки единиц технологий переработки и оборудования, которые потребуют экспортной лицензии для иностранных компаний, использующих китайские материалы или оборудование.

Эти мероприятия проходят на фоне призывов американских законодателей к введению более жестких ограничений на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай. Новые правила вступят в силу 8 ноября, а положения по иностранным производителям редкоземельных материалов вступят в силу 1 декабря.

Китай производит более 90% мирового объема обработанных редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов, ключевых для электромобилей, авиационных двигателей и военных радаров. Экспорт 12 из 17 редкоземельных элементов уже ограничен, а новые ограничения распространяются на передовые полупроводники, в том числе 14-нанометровые чипы, чипы памяти с 256 слоями и выше и оборудование для их производства.

Аналитики отмечают, что эти меры усиливают влияние Китая на мировой рынок перед саммитом президентов США и Китая, который запланирован в Южной Корее. В то же время, акции китайских компаний по добыче и переработке редкоземельных элементов уже выросли на 9–10%.

Министерство торговли Китая также сообщило, что зарубежным пользователям оборонной продукции лицензии на экспорт не будут предоставляться, в то время как заявки, связанные с передовыми полупроводниками, будут рассматриваться индивидуально.

В середине сентября интернет-регулятор Китая запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы искусственного интеллекта Nvidia, поскольку Пекин активизирует попытки развивать собственную индустрию и конкурировать с США.

Автор:
Татьяна Гойденко