Китай обмежує експорт рідкісноземельних елементів та передових чипів

Китай посилив контроль над експортом рідкісноземельних елементів, оголосивши про обмеження для закордонних оборонних компаній і виробників напівпровідників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Міністерство торгівлі країни також додало до контрольного списку п’ять рідкісноземельних елементів: гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій, а також десятки одиниць технологій переробки та обладнання, які вимагатимуть експортної ліцензії для іноземних компаній, що використовують китайські матеріали чи обладнання.

Ці заходи відбуваються на тлі закликів американських законодавців до введення більш жорстких обмежень на експорт обладнання для виробництва мікросхем у Китай. Нові правила набудуть чинності 8 листопада, а положення щодо іноземних виробників рідкоземельних матеріалів вступлять у силу 1 грудня.

Китай виробляє понад 90% світового обсягу оброблених рідкоземельних елементів і рідкоземельних магнітів, які є ключовими для електромобілів, авіаційних двигунів та військових радарів. Експорт 12 із 17 рідкісноземельних елементів вже обмежений, а нові обмеження поширюються на передові напівпровідники, зокрема 14-нанометрові чипи, чипи пам’яті з 256 шарами і вище та обладнання для їхнього виробництва.

Аналітики зазначають, що ці заходи посилюють вплив Китаю на світовий ринок перед самітом президентів США та Китаю, який запланований у Південній Кореї. Водночас акції китайських компаній із видобутку та переробки рідкісноземельних елементів уже зросли на 9–10%.

Міністерство торгівлі Китаю також повідомило, що закордонним користувачам оборонної продукції ліцензії на експорт не надаватимуть, тоді як заявки, пов’язані з передовими напівпровідниками, розглядатимуться індивідуально.

Додамо, в середині вересня інтернет-регулятор Китаю заборонив найбільшим технологічним компаніям країни купувати чипи штучного інтелекту Nvidia, оскільки Пекін активізує спроби розвивати власну індустрію та конкурувати зі США.