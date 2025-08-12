Китай закликає компанії не купувати чипи Nvidia H20 після скасування заборони Трампом

Китай закликав компанії, зокрема державні, уникати використання чипів H20 від Nvidia. Це рішення ускладнює спроби Nvidia компенсувати мільярдні втрати доходів у Китаї, які компанія зазнала після того, як адміністрація Трампа скасувала заборону на такі продажі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів китайська влада надіслала низці фірм повідомлення з рекомендацією уникати використання менш потужних напівпровідників.

За словами джерел видання, рекомендації були особливо суворими проти використання H2O для будь-якої урядової або національної безпеки роботи державними підприємствами або приватними компаніями.

Нещодавно компанії Nvidia та Advanced Micro Devices Inc. (AMD) отримали дозвіл від уряду США на відновлення продажів своїх менш потужних чипів для штучного інтелекту в Китай. Це схвалення було надано за суперечливою умовою: компанії мають передати уряду США 15% від доходів, отриманих з цих продажів.

Попри підтримку адміністрації Трампа, Nvidia та AMD стикаються з проблемою: їхніх китайських клієнтів Пекін заохочує купувати чипи місцевого виробництва. Загальний тиск з боку китайської влади поширюється на прискорювачі штучного інтелекту AMD, хоча невідомо, чи згадувався у листах конкретно чип AMD MI308.

Що відомо про чип H20

Nvidia розробила чип H20 спеціально для китайських клієнтів, щоб дотримуватися багаторічних обмежень США на продаж свого більш просунутого обладнання, обмежень, спрямованих на обмеження доступу Пекіна до штучного інтелекту, що може бути корисним для китайських військових.

Чип H20 має меншу обчислювальну потужність, ніж найкращі пропозиції Nvidia, але його висока пропускна здатність пам'яті досить добре підходить для етапу розробки штучного інтелекту, коли моделі розпізнають закономірності та роблять висновки.

Це зробило його бажаним продуктом для таких компаній, як Alibaba Group Holding Ltd. та Tencent Holdings Ltd. у Китаї.

Перед цим адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа було дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін. Компанія прогнозувала втрати в розмірі близько 5,5 мільярдів доларів у поточному кварталі через наявні запаси чипів і вже укладені контракти.