США вимагають від Nvidia звіт про постачання чипів китайській DeepSeek

Американські політики вважають, що китайська фірма DeepSeek, яка займається штучним інтелектом, небезпечна для США. Вони попросили компанію Nvidia надати дані про продажі мікросхем, які, ймовірно, були використані стартапом для створення їхньої передової моделі чат-бота, розглядаючи це як "серйозну загрозу".

Про це пише Bloomberg.

Комітет Палати представників США, що займається питаннями Китаю, у своєму звіті наголосив на "значних" зв'язках компанії DeepSeek з китайським урядом. За словами законодавців, засновник DeepSeek Лян Веньфен керує фірмою спільно з хедж-фондом High-Flyer Quant, утворюючи "єдину систему", яка має зв'язки з державними постачальниками обладнання та китайським дослідницьким центром Zhekiang Lab.

DeepSeek загрожує нацбезпеці

У звіті комітету зазначалося, що, незважаючи на позиціонування як звичайного чат-бота зі штучним інтелектом для генерації тексту та відповідей на запитання, ретельний аналіз виявляє, що додаток передає дані до КНР, створює ризики для безпеки користувачів і використовує модель, яка приховано цензурує та спотворює інформацію згідно з китайськими законами.

Розслідування виявило, що DeepSeek використовує "десятки тисяч мікросхем", і є підозра, що компанія могла незаконно отримати їх, обійшовши експортні обмеження США. Посилаючись на дані аналітичної компанії SemiAnalysis, законодавці зазначили, що DeepSeek володіє щонайменше 60 000 процесорів Nvidia і замовила ще "тисячі" чіпів H20 цієї ж компанії.

Голова комітету Джон Муленаар і головний демократ комісії Раджа Крішнамурті окремо запросили в Nvidia інформацію про клієнтів з 11 азіатських країн, які з 2020 року купили понад 499 АІ-чипів. У листі, надісланому в середу, законодавці виокремили Малайзію і Сінгапур, а також організації, які зрештою використовують ці чипи. Nvidia має відповісти до 30 квітня.

США заборонили Nvidia продавати чипи в Китай

Перед цим адміністрація Дональда Трампа заборонила компанії Nvidia продавати в Китай чип штучного інтелекту H20. Експорт цього чипа тепер дозволено лише за наявності спеціальної ліцензії, дію якої уряд США призупинив на невизначений термін.

У заяві Nvidia йдеться, що обмеження пов’язані з побоюваннями Вашингтона щодо потенційного використання таких технологій у китайських суперкомп’ютерах. Компанія прогнозує втрати в розмірі близько 5,5 мільярдів доларів у поточному кварталі через наявні запаси чипів і вже укладені контракти.

Нагадаємо, Nvidia планує створити в США інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) вартістю до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у партнерстві з іншими компаніями, включаючи тайванську TSMC.