Південна Корея надасть виробникам чипів пакет підтримки на понад 23 млрд доларів

Південна Корея 15 квітня оголосила про збільшення пакету підтримки життєво важливої ​​для країни напівпровідникової промисловості до 33 трлн вон (23,25 млрд доларів США), що приблизно на чверть більше пакета в розмірі 26 трлн вон, представленого минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці заходи вживаються у відповідь на заклики до уряду розширити підтримку в період зростання політичної невизначеності при нинішній адміністрації США та посилення конкуренції з боку китайських конкурентів. Президент Дональд Трамп заявив у неділю, 13 квітня, що незабаром оголосить нові мита на імпорт напівпровідників.

З метою захисту південнокорейських виробників чипів, Сеул збільшує програму фінансової допомоги цієї галузі.

За словами представників Південної Кореї, рішення вкласти більше грошей у свій ключовий сектор виробництва мікросхем покликане допомогти компаніям впоратися зі збільшеними витратами в умовах глобальної конкуренції.

2024 року експорт напівпровідників з Південної Кореї становив 141,9 млрд доларів США, що становить 21% від загального обсягу експорту країни. Постачання в Китай і США склали 46,6 млрд доларів і 10,7 млрд доларів відповідно.

Крім того, минулого тижня Південна Корея оголосила про заходи екстреної підтримки своїх автовиробників, прагнучи пом'якшити удар американських мит по сектору. Заходи включають фінансову підтримку автомобільної промисловості, а також зниження податків та субсидії для стимулювання внутрішнього попиту.

Раніше, 14 квітня, міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао попередив, що тарифи Сполучених Штатів можуть спровокувати "гуманітарну кризу", оскільки дві найбільші економіки світу продовжують боротися в торговій війні президента США Дональда Трампа.