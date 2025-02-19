Трамп анонсував 25% мита на автомобілі, фармацевтичні препарати та чипи

Президент США Дональд Трамп заявив 18 лютого, що має намір ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.

Про це повідомило агентство Reuters.

Трамп заявив, що мита на автомобілі набудуть чинності вже 2 квітня. Він давно виступає проти того, що він називає несправедливим ставленням до експорту американських автомобілів на закордонних ринках. Наприклад, Європейський Союз стягує 10% мито на імпорт транспортних засобів, що вчетверо перевищує ставку мита на легкові автомобілі в США у розмірі 2,5%. Натомість США стягують 25% мито на пікапи з інших країн, окрім Мексики та Канади, що робить ці транспортні засоби дуже прибутковими для автовиробників Детройта.

Крім того, у вівторок Трамп повідомив журналістам, що галузеві мита на фармацевтичні препарати та напівпровідникові чипи також починатимуться з "25% або вище" і суттєво зростуть протягом року. Він не назвав дату оголошення цих мит і сказав, що хотів би дати виробникам ліків та чіпів деякий час для створення заводів у США, щоб вони могли уникнути мит.

Американський президент сказав, що очікує, що деякі з найбільших компаній світу оголосять про нові інвестиції в США у найближчі кілька тижнів.

Нові мита Трампа

З моменту своєї інавгурації Трамп ввів 10% мито на весь імпорт з Китаю, на додаток до існуючих зборів через нездатність Китаю зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць, 25% мита на товари з Мексики та неенергетичний імпорт із Канади. Він також встановив 12 березня як дату початку 25% мит на всю сталь, що імпортується, і алюміній, усуваючи винятки для Канади, Мексики, Європейського союзу та інших торгових партнерів. Трамп також оголосив, що ці мита будуть застосовуватися до сотень імпортованих товарів вторинної переробки зі сталі та алюмінію.

Нагадаємо, українські металурги закликають США не відновлювати мито на металопродукцію. Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" висловило глибоке занепокоєння рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа і просять звільнити від додаткового 25-відсоткового імпортного мита сталеву продукцію.