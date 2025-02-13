Українські металурги закликають США не відновлювати мито на металопродукцію

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" висловило глибоке занепокоєння рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа відновити 25% мито на імпорт української сталевої продукції і просять звільнити від додаткового 25-відсоткового імпортного мита сталеву продукцію.

Про це йдеться на сайті "Укрметалургпрому".

"Вважаємо, що, з огляду на зазначене вище, а також позитивне сальдо торгівлі США з Україною, необхідно вжити всіх заходів, щоб переконати США і надалі продовжити дію виключення в обсязі, який було надано згідно з прокламацією президента США № 10771 від 31 травня 2024 року, а саме: звільнити до 12.03.2026 від додаткового 25-відсоткового імпортного мита згідно з розділом 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року сталеву продукцію", - йдеться в повідомленні.

Металургійники просять відтермінувати мито на продукцію вироблену в Україні, а також вироблену в Європейському Союзі зі сталі, виплавленої та розлитої ("melted and poured") в Україні.

"Укрметалургпром" вказує, що незважаючи на втрати через війну, що триває десятий рік, гірничо-металургійний комплекс залишається ключовою галуззю економіки України. У 2024 році металургія забезпечила 6% ВВП країни, 16% експорту та створила понад 350 тисяч робочих місць.

Попри те, що частка українського металу в імпорті США не перевищує 0,81%, він потрапив під мита, що загрожує скороченням експорту, зниженням валютних надходжень та втратами для бюджету.

Українська сторона наголошує, що додаткові 25% мита призведуть до значного зниження виробництва сталевої продукції та труб, зокрема на підприємствах Групи "Метінвест" та "Інтерпайп". Наприклад, можливі скорочення обсягів виробництва на заводі "Інтерпайп Ніко Тьюб" у Нікополі можуть сягнути 36%, що вдарить по місцевій громаді та економічній стійкості країни.

Також наголошується, що повернення мита завдасть удару й по американській економіці, особливо нафтогазовій галузі, яка значною мірою залежить від імпортних сталевих труб.

Міністерство економіки України вже заявило про готовність до переговорів із Вашингтоном. Київ закликає США зберегти чинне звільнення української сталі від мита до 2026 року та не вводити обмежень для продукції, виплавленої в Україні, але переробленої в ЄС. "Укрметалургпром" висловив готовність сприяти владі у переговорах та вжити всіх необхідних заходів для збереження українського експорту на американському ринку.

Україна постраждає від мит Трампа

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

В указі президента США про введення мит на імпорт сталі та алюмінію, який опублікований на сайті Білого дому, окремо згадується Україна. Там сказано про відміну рішення Джозефа Байдена про зняття тарифів для українських виробів, оскільки вигоду від цього отримувала не Україна, а ЄС.

Варто нагадати, що під час свого першого президентства Трамп запровадив мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким торговим партнерам США - Канаді, Мексиці та Бразилії. Зі свого боку 46-й президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Євросоюз.