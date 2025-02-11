Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі й алюмінію

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків

Про це повідомляє CNN.

"Це велика справа - зробити Америку знову багатою", - заявив Трамп, оголошуючи про введення мита.

Згідно зі статистикою, США імпортує з-за кордону приблизно 50% алюмінію і близько 25% сталі для необхідного обсягу своїх виробничих потужностей.

Як пише видання, хоча США отримують більшу частину своєї сталі з Канади, Бразилії та Мексики, тарифи значною мірою спрямовані на Китай. Попри те, що США імпортують мало китайської сталі, вона все ж потрапляє до країни, зокрема, частину купують інші країни, а потім переправляють до США. Ще частина має неправильне маркування і перепродається різними каналами.

Зазначається, що мита можуть збільшити вартість виробництва багатьох товарів, серед яких автомобілі та побутова техніка, через зростання вартості імпортної та вітчизняної сталі, а виробники алюмінію можуть підвищити ціни на свою продукцію через зменшення конкуренції з боку дешевого імпорту.

У 2024 році Україна поставила до США сталі та алюмінію на 439 млн доларів, з яких імпорт алюмінію становив лише 2,58 млн. Наразі Україна перебуває у другому десятку імпортерів Америки за цими позиціями, пише Trading Economics.

До десятки найбільших постачальників алюмінію і сталі Штатам входять: Канада, Мексика, Євросоюз, Бразилія, Південна Корея, Японія, Китай, ОАЕ, В'єтнам і Австралія.

Варто нагадати, що під час свого першого президентства Трамп запровадив мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким торговим партнерам США - Канаді, Мексиці та Бразилії. Зі свого боку 46-й президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Євросоюз.

Нагадаємо, Китай у відповідь на дії американського президента Дональда Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.

Як нові мита можуть вплинути на Україну

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт з Китаю, Канади, Мексики та ЄС збурить міжнародну торгівлю, але Україні в нових умовах потрібно й надалі продовжувати експортувати, які б заяви не звучали, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Він прогнозує, що найбільшим викликом буде хвиля заходів з кореляції товаропотоків. Наприклад як ЄС запровадив захисні заходи по сталі як реакція на мита Трампа, але під заходи ЄС тоді потрапила і Україна.

Тому Качка пропонує сфокусуватися на підтримці і розвитку відносин з найближчими торговими партнерами.