Торговельна війна: Китай встановлює мита у відповідь на дії США

Китай запровадив мита на товари зі США у відповідь на аналогічні дії президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Китай відповів Трампу

Зазначається, що Китай у відповідь на дії американського президента Дональда Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.

Як пише Reuters, окремо міністерство торгівлі Китаю та митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль над вольфрамом, телуром, рутенієм, молібденом і товарами, пов'язаними з рутенієм, з метою "захисту інтересів національної безпеки".

Крім цього, Китай ініціює розслідування щодо компанії Google через імовірне порушення антимонопольного законодавства.

Bloomberg зауважує, що китайські мита не такі широкомасштабні на відміну від американських, які стосуються усієї китайської продукції, яку постачають до США.

Як заявили у міністерстві торгівлі Китаю, дії США серйозно підривають засновану на правилах багатосторонню торговельну систему та основи економічного та торговельного співробітництва між двома країнами, а також порушують стабільність глобальних промислових і ланцюжків поставок.

Зауважимо, введення 10%-вих мит США було розцінено Китаєм як перший крок у торговельній війні. Пекін зазначив, що ця міра є спробою тиску з боку США, проте наголосив, що ситуація може погіршитися, оскільки Трамп погрожував підвищити мита до 60%.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував запровадження нових мит на товари з Мексики, Канади та Китаю. Утім, 3 лютого стало відомо, що нові тарифи проти Канади та Мексики вдалося відкласти на місяць.

Як нові мита можуть вплинути на Україну

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт з Китаю, Канади, Мексики та ЄС збурить міжнародну торгівлю, але Україні в нових умовах потрібно й надалі продовжувати експортувати, які б заяви не звучали, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Він прогнозує, що найбільшим викликом буде хвиля заходів з кореляції товаропотоків. Наприклад як ЄС запровадив захисні заходи по сталі як реакція на мита Трампа, але під заходи ЄС тоді потрапила і Україна.

Тому Качка пропонує сфокусуватися на підтримці і розвитку відносин з найближчими торговими партнерами.