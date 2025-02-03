Торговельна війна Трампа: як нові мита проти Канади та ЄС можуть вплинути на Україну

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт з Канади, Мексики та ЄС збурить міжнародну торгівлю, але Україні в нових умовах потрібно й надалі продовжувати експортувати, які б заяви не звучали.

Таку думку висловив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Він вважає, що рішення Трампа про тарифи на імпорт з Канади, Мексики та ЄС вплине на міжнародну торгівлю.

"Закрити кордон навіть якщо у вас є угода про вільну торгівлю – ситуація нам знайома з 2023 року по заборонах наших сусідів. Але торгівля триває і бар’єри знімаються. І в нашому випадку і у випадку США, Канади та Мексики конфлікт лише сильніше підкреслює важливість угод про вільну торгівлю", - зауважив Качка.

Він нагадав, що не менш важливим праволіберальним лідером в світі є президент Аргентини Хавʼєр Мілей, який проти тарифів як таких і скасовує їх в Аргентині.

За даними Мінекономіки, український експорт до США в 2024 році склав $869 млн - 2,08% всього експорту. Експорт зріс на 67% у порівнянні з 2023 через те, що левова частка українського експорту до США належала металу, який почав транспортуватися морем.

Натомість імпорт зі США склав $3,4 млрд, або 4,95% від всього імпорту до України.

"Цифра величезна, та в ній домінує безпекова складова і вживані машини. За логікою президента США Україна заслуговує на скасування тарифів щоб вирівняти торгівлю. Та вряд чи це найбільш ймовірний сценарій. Тим не менш шанси на прагматичну домовленість зі США щодо тарифів на сталь є", - наголосив Качка.

Він прогнозує, що найбільшим викликом буде хвиля заходів з кореляції товаропотоків. Наприклад як ЄС запровадив захисні заходи по сталі як реакція на мита Трампа, але під заходи ЄС тоді потрапила і Україна. Тому Качка пропонує сфокусуватися на підтримці і розвитку відносин з найближчими торговими партнерами.

"Наша торгівля Європо-Середземноморська – сюди ми експортували 76,8% товарів у 2024 році. Країни цього регіону об’єднані в єдині правила походження ПанЄвроМед, що дозволяє будувати безмитні ланцюги постачання на основі сертифіката походження EUR.1", - зауважив Качка.

За його словами, Україна продовжить інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. Наразі немає мит на більше 10 000 товарів, а лише 7 товарів зараз частково обмежені де юре.

"Наше завдання на цей рік – щонайменше зберегти існуючи параметри торгівлі з ЄС. Але це важливо лише для чутливих аграрних товарів", - наголосив Качка.

Він додав, що для промисловості митних бар’єрів немає, а торгівля промисловою продукцією буде фактично відбуватись в режимі свободи руху товарів ЄС.

Ще одним вектором Качка назвав розвиток відносин з тими країнами, які ставлять на розвиток торгівлі – Канадою, Британією, ОАЕ, повідомивши, що дуже скоро буде підписана угода з ОАЕ, а в угоді з Британією є намір зробити ще кілька удосконалень цього року.

Розширення угод про вільну торгівлю

Торгпред України також відзначив важливість розширення мережі угод про цифрову торгівлю та угод про взаємний захист інвестицій. "Зараз ці угоди не видаються важливими, але коли торговельні антагонізми зайдуть в цифрову сферу саму угоди про цифрову торгівлю будуть інструментом захисту доступу на зовнішні ринки", – уточнив він.

Качка також повідомив про бажання укласти угоди про вільну торгівлю з іншими країнами ПанЄвроМеду: Єгиптом (експорт в 2024 році - $1,6 млрд), Ліваном ($412 млн), Тунісом ($330 млн), Алжиром ($314 млн), Марокко ($160 млн), Сербією ($130 млн), Йорданією ($98 млн), Албанією ($31 млн), Боснією і Герцеговиною ($21 млн), Палестиною ($20 тис), Сирією ($8млн), Фарерами ($14,2тис).

"Треба робити ставку на двосторонні відносини з ключовими партнерами і на активні інструменти захисту національного виробника – торговий захист, адміністративні заходи, і в разі потреб піднімати тарифи і забороняти імпорт там де треба, а не лише там де можна", - вважає Качка.

Нагадаємо, з 1 лютого США запровадили мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. У відповідь на це Канада оголосила про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів, Китай оскаржить рішення у Світовій організації торгівлі та вживе "контрзаходів", а президентка Мексики розпорядилася запровадити 25% податку на всі товари, що надходять з країни.

В ЄС пообіцяли "тверду відповідь" США на можливі митні тарифи

На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари, пише Euronews.

Речник Єврокомісії зазначив, що наразі в ЄС не знають, чи запровадять США додаткові мита на європейську продукцію.

"Наші торгові та інвестиційні відносини зі США є найважливішими у світі. Ставки високі. Ми обидва повинні прагнути зміцнити ці відносини", - сказав він.

За словами представника ЄС, відкриті ринки та повага до правил міжнародної торгівлі необхідні для сильного та сталого економічного зростання. Він запевнив, що ЄС "твердо відповідатиме" будь-якому торговому партнеру, який "несправедливо або довільно накладає мита на товари ЄС".

Також Єврокомісія заявила, що митні заходи збільшують витрати бізнесу, а також завдають шкоди працівникам і споживачам.

"Мита створюють непотрібні економічні збої та сприяють інфляції. Вони завдають шкоди всім сторонам", - підкреслили у вищому виконавчому органі ЄС.