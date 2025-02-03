Торговая война Трампа: как новые пошлины против Канады и ЕС могут повлиять на Украину

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на импорт из Канады, Мексики и ЕС возбудит международную торговлю, но Украине в новых условиях нужно и дальше продолжать экспортировать, какие бы заявления не звучали.

Такое мнение высказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он считает, что решение Трампа о тарифах на импорт из Канады, Мексики и ЕС повлияет на международную торговлю.

"Закрыть границу даже если у вас есть соглашение о свободной торговле – ситуация нам знакома с 2023 года по запретам наших соседей. Но торговля продолжается и барьеры снимаются. И в нашем случае и в случае США, Канады и Мексики конфликт сильнее подчеркивает важность соглашений о свободной торговле", — заметил Качка.

Он напомнил, что не менее важным праволиберальным лидером в мире является президент Аргентины Хавьер Милей, который против тарифов как таковых и отменяет их в Аргентине.

По данным Минэкономики, украинский экспорт в США в 2024 году составил $869 млн – 2,08% всего экспорта. Экспорт вырос на 67% по сравнению с 2023 годом из-за того, что львиная доля украинского экспорта в США принадлежала металлу, который начал транспортироваться по морю.

Вместо этого импорт из США составил $3,4 млрд, или 4,95% от всего импорта в Украину.

"Цифра огромная, но в ней доминирует безопасность и подержанные машины. По логике президента США Украина заслуживает отмены тарифов чтобы выровнять торговлю. Но вряд ли это наиболее вероятный сценарий. Тем не менее шансы на прагматическую договоренность с США относительно тарифов на сталь есть", – подчеркнул Качка.

Он прогнозирует, что самым большим вызовом будет волна мер по корреляции товаропотоков. Например, как ЕС ввел защитные меры по стали как реакция на пошлины Трампа, но под меры ЕС тогда попала и Украина. Поэтому Утка предлагает сфокусироваться на поддержке и развитии отношений с ближайшими торговыми партнерами.

"Наша торговля Евро-Средиземноморская – сюда мы экспортировали 76,8% товаров в 2024 году. Страны этого региона объединены в единые правила происхождения ПанЕвроМед, что позволяет строить беспошлинные цепи поставок на основе сертификата происхождения EUR.1", — отметил Качка.

По его словам, Украина продолжит интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Пока нет пошлин на более 10 000 товаров, а лишь 7 товаров сейчас частично ограничены де юре.

"Наша задача на этот год – как минимум сохранить существующие параметры торговли с ЕС. Но это важно только для чувствительных аграрных товаров", — подчеркнул Качка.

Он добавил, что для промышленности таможенных барьеров нет, а торговля промышленной продукцией фактически будет происходить в режиме свободы движения товаров ЕС.

Еще одним вектором Утко назвал развитие отношений с теми странами, которые ставят на развитие торговли – Канадой, Британией, ОАЭ, сообщив, что очень скоро будет подписано соглашение с ОАЭ, а в соглашении с Британией намерено сделать еще несколько усовершенствований в этом году.

Торгпред Украины также отметил важность расширения сети соглашений о цифровой торговле и соглашений о взаимной защите инвестиций. "Сейчас эти соглашения не кажутся важными, но когда торговые антагонизмы зайдут в цифровую сферу, саму сделку о цифровой торговле будут инструментом защиты доступа на внешние рынки", — уточнил он.

Качка также сообщил о желании заключить соглашения о свободной торговле с другими странами ПанЕвроМеда: Египтом (экспорт в 2024 году – $1,6 млрд), Ливаном ($412 млн), Тунисом ($330 млн), Алжиром ($314 млн), Марокко ($160 млн) ), Сербией ($130 млн), Иорданией ($98 млн), Албанией ($31 млн), Боснией и Герцеговиной ($21 млн), Палестиной ($20 тыс), Сирией ($8млн), Фарерами ($14,2тыс).

"Нужно делать ставку на двусторонние отношения с ключевыми партнерами и на активные инструменты защиты национального производителя – торговую защиту, административные меры, и в случае необходимости поднимать тарифы и запрещать импорт там, где нужно, а не только там, где можно", — считает Качка.

Напомним, с 1 февраля США ввели пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. В ответ на это Канада объявила о введении 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов, Китай обжалует решение во Всемирной торговой организации и примет "контрмеры", а президентка Мексики распорядилась ввести 25% налога на все поступающие из страны товары. .

В ЕС пообещали "твердый ответ" США на возможные таможенные тарифы

На фоне введения США таможенных пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, в Европейском Союзе заявили, что дадут "твердый ответ", если Штаты введут таможенные тарифы на европейские товары, пишет Euronews.

Спикер Еврокомиссии отметил, что в настоящее время в ЕС не знают, введут ли США дополнительные пошлины на европейскую продукцию.

"Наши торговые и инвестиционные отношения с США являются важнейшими в мире. Ставки высоки. Мы оба должны стремиться к укреплению этих отношений", — сказал он.

По словам представителя ЕС, открытые рынки и уважение правил международной торговли необходимы для сильного и устойчивого экономического роста. Он заверил, что ЕС будет "твердо отвечать" любому торговому партнеру, который "несправедливо или произвольно налагает пошлины на товары ЕС".

Также Еврокомиссия заявила, что таможенные меры увеличивают расходы бизнеса, а также наносят ущерб работникам и потребителям.

"Пошлины создают ненужные экономические сбои и способствуют инфляции. Они наносят ущерб всем сторонам", — подчеркнули в высшем исполнительном органе ЕС.