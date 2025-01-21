Трамп поставил ЕС ультиматум: покупать больше нефти и газа у США во избежание пошлин

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский Союз покупать больше американской нефти и газа во избежание введения таможенных тарифов.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Единственное, что они могут сделать быстро, это купить нашу нефть и газ. В случае отказа мы исправим это с помощью пошлин", — подчеркнул Трамп.

Европейский Союз рассматривает возможность покупать больше американских энергоресурсов. В прошлом году президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление блоком российского сжиженного газа.

Но в краткосрочной перспективе США не могут увеличить экспорт сжиженного газа, ведь он продается по долгосрочным контрактам, а на строительство надлежащей инфраструктуры уйдут годы.

Bloomberg напоминает, что Трамп планирует развивать добычу нефти и газа, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, фактически блокировавший бурение в большинстве прибрежных вод США. Президент также отменил запрет на утверждение новых заводов по экспорту СПГ, наложенный администрацией Джо Байдена.

"Мы планируем заработать много денег на энергетике", — сказал Трамп сразу после вступления в должность.

ЕС готов к переговорам по торговле с США

Евросоюз готов вести торговые переговоры с американской стороной, будет на них защищать свои интересы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Наш первый приоритет – взаимодействовать на раннем этапе, обсуждать общие интересы и быть готовыми к переговорам", – сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что ЕС всегда будет отстаивать свои принципы и защищать свои интересы.

Фон дер Ляен также отметила, что экономики США и ЕС "тесно интегрированы".

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.