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В НАБУ поддержали президентский законопроект о независимости антикоррупционных органов

табличка НАБУ
В НАБУ поддержали президентский законопроект / НАБУ

Законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским и поданный в Верховную Раду в четверг, предусматривает возобновление всех полномочий и гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении этих ведомств.

"Законопроект 13533, представленный Президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что вместе с САП приняли участие в подготовке текста и призвали Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом.

"Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", - добавили в ведомстве.

Независимость НАБУ и САП

24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов. Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

Отмечено, что цель документа "гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП".

Накануне Зеленский анонсировал, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов .

По его словам, этот документ сделает невозможным любое российское влияние или вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Президент также подчеркнул, что законопроект будет содержать все необходимые нормы для обеспечения независимости антикоррупционных институтов.

Ключевые положения инициативы президента:

  • генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;
  • работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;
  • НАБУ могут получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;
  • руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;
  • прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;
  • сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;
  • генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Также Зеленский предложил Германии приобщиться к экспертизе этого законопроекта.

Автор:
Татьяна Бессараб