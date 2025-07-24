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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

Верховная Рада
В Раде зарегистрировали новый законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

48 народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о возвращении независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин.

По его словам, за него можно будет голосовать уже завтра.

"Турборежим, так турборежим", - заметил Юрчишин, подчеркнув, что теперь должен действовать президент.

Ранее Владимир Зеленский пообещал, что внесет в Верховную Раду законопроект, усиливающий независимость антикоррупционных органов.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут", - подчеркивал гарант.

Ликвидация независимости НАБУ и САП

Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, который   ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

  • забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также поддержаны правки, которые ограничат деятельность САП, а именно прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ;

Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал этот документ, несмотря на то, что в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста, которые продолжились и на следующий день.

Он уверял, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона, но антикоррупционная инфраструктура должна быть " очищена от российских влияний".

События вокруг НАБУ и САП вызвали беспокойство среди партнеров Украины в ЕС и странах G7, что может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.

Автор:
Светлана Манько