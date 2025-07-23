Несмотря на протесты, Зеленский подписал закон о НАБУ и САП: что пообещал

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, принятый на заседании Верховной Рады, некоторые пункты которого ограничивают полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и подчиняют их деятельность генеральному прокурору.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта №12414.

Данные в карточке законопроекта трижды меняли: сначала закон вернули с подписью президента, впоследствии пометка исчезла, а через некоторое время в карточке снова появилась подпись Зеленского.

Издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало информацию о принятии закона о сокращении полномочий НАБУ и САП. Теперь закон официально вступил в юридическую силу.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без влияния РФ

Зеленский заявил, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона, но антикоррупционная инфраструктура должна быть "очищена от российских влияний".

Президент рассказал, что говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По его словам, есть "разные вызовы" и они "все это обсудили".

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что генпрокурор настроен на то, чтобы в Украине "реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона". Также Зеленский подчеркнул, что "лежавшие" дела должны расследоваться.

"Годами бежавшие из Украины чиновники почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им была необходима. неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", - резюмировал Зеленский.

Акции протеста

22 июля в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции против законопроекта №12414, принятого Верховной Радой.

Участники акций скандировали призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

НАБУ и САП поблагодарили граждан за поддержку во время акций, состоявшихся в разных городах страны на фоне дискуссий вокруг законопроекта №12414.

"Коллектив НАБУ искренне поражен поддержкой, которую мы сегодня увидели во время спонтанных мероприятий во многих городах страны. Мы благодарны каждому. Это для нас очень важно — и очень ощутимо. Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашему институции. И сделаем все, чтобы его оправдать", — заявили в НАБУ.

В САП поблагодарили за солидарность: "Несмотря на безумное давление и позорные решения, мы продолжаем бороться за справедливость, честь и достоинство. Мы ценим каждый голос. Борьба продолжается! Отстоять независимость САП и НАБУ – наша первоочередная цель!".

Ликвидация независимости НАБУ и САП

Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также поддержаны правки, которые ограничат деятельность САП, а именно прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ; руководитель САП не сможет разрешать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine подчеркивает, что эти предложения представляют прямую угрозу независимости НАБУ.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающегося за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".