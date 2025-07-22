Суд арестовал руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова: детали дела

Руководителя управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова заключили под стражу до 16 сентября без права внесения залога.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Общественное".

По данным следствия, Магамедрасулов поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли.

Защита заявила о незаконности определения и сообщила о намерении подавать апелляцию.

Детали дела Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.

21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели по меньшей мере 70 обысков, касающихся 15 работников НАБУ. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) комментируя действия правоохранителей заявили, что это может привести к раскрытию следственной информации.

В результате следственных действий задержан руководитель одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов. По данным правоохранителей, он поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли.

В частности, Магамедрасулов выступал в роли посредника продаж в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец - предприниматель Сентябрь Магамедрасулов.

Также следствие установило, что чиновник Бюро имел тесные контакты с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Тот уехал из страны, сотрудничает со спецслужбами РФ и, по данным следствия, оказывает влияние на деятельность НАБУ.

Напомним, 22 июля Шевченковский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Виктора Гусарова .