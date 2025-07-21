СБУ и ОГП проводят обыски у детективов НАБУ: подозревают в связях с Россией

21 июля Служба безопасности и Офис генерального прокурора проводят в разных областях Украины обыски у работников Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАБУ.

Там отметили, что следственные действия проходят без соответствующих определений суда.

"В настоящее время выясняем все обстоятельства. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении.

По сообщению " Общественного ", работникам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов.

Есть версия, что один детектив передавал россиянам секретные данные через окружение бывшего беглого президента Виктора Януковича. Другой якобы вел незаконный бизнес с Россией. Его задержали.