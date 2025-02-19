Служба безопасности Украины провела обыски в офисах "Полтавской газонефтяной компании"

Служба безопасности Украины 19 февраля 2025 провела обыски в офисах совместного предприятия "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), а также в помещениях членов исполнительного органа компании.

Об этом сообщает ExPro, ссылаясь на заявление британской материнской компании JKX Oil & Gas.

Согласно сообщению, в JKX Oil&Gas заявляют, что действия СБУ являются частью рейдерской атаки, направленной на захват газодобывающего бизнеса группы в Украине. В компании утверждают, что их пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации, которая впоследствии используется как основание для возбуждения уголовных производств.

Также в JKX отмечают, что следственные действия проводились без соответствующих судебных решений, предусмотренных законодательством, ссылаясь на якобы их неотложный характер.

В компании обращают внимание, что JKX является британским юридическим лицом, действующим исключительно в рамках действующего британского законодательства. Там также подчеркивают, что после введения международных санкций против России компания немедленно присоединилась ко всем ограничениям и потеряла любой контроль над своими активами в РФ. Соответственно, JKX не несет юридическую ответственность за деятельность этих предприятий или уплату ими налогов.

Компания направила обращение к директору Государственного бюро расследований Украины Алексею Сухачеву, а также планирует официально обратиться в правоохранительные органы Великобритании для защиты своих прав.

Добавим, что с начала полномасштабной войны "Полтавская газонефтяная компания" должна была отойти от привычной логики добыча природных ресурсов. ПГНК начала предоставлять услуги подготовки газа для других производителей, сервисные услуги на скважинах других компаний, а также сдавать в аренду собственный транспорт и спецтехнику. Это позволило компании выстоять и сохранить ключевой персонал.