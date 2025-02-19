Служба безпеки України провела обшуки в офісах "Полтавської газонафтової компанії"

Служба безпеки України 19 лютого 2025 року провела обшуки в офісах спільного підприємства “Полтавська газонафтова компанія” (ПГНК), а також у помешканнях членів виконавчого органу компанії.

Про це повідомиляє ExPro, посилаючись на заяву британської материнської компанії JKX Oil & Gas.

Згідно з повідомленням, у JKX Oil & Gas заявляють, що дії СБУ є частиною рейдерської атаки, спрямованої на захоплення газовидобувного бізнесу групи в Україні. У компанії стверджують, що їх намагаються дискредитувати шляхом розповсюдження недостовірної інформації, що згодом використовується як підстава для відкриття кримінальних проваджень.

Також у JKX наголошують, що слідчі дії проводилися без відповідних судових рішень, передбачених законодавством, з посиланням на нібито їх невідкладний характер.

У компанії звертають увагу, що JKX є британською юридичною особою, яка діє виключно в межах чинного британського законодавства. Там також підкреслюють, що після запровадження міжнародних санкцій проти Росії, компанія негайно приєдналася до всіх обмежень і втратила будь-який контроль над своїми активами в РФ. Відповідно, JKX не несе юридичної відповідальності за діяльність цих підприємств або сплату ними податків.

Компанія направила звернення до директора Державного бюро розслідувань України Олексія Сухачова, а також планує офіційно звернутися до правоохоронних органів Великої Британії для захисту своїх прав.

Додамо, що з початку повномасштабної війни “Полтавська газонафтова компанія” мусила відійти від звичної логіки видобувника природних ресурсів. ПГНК почала надавати послуги з підготовки газу для інших виробників, сервісні послуги на свердловинах інших компаній, а також здавати в оренду власний транспорт та спецтехніку. Це дозволило компанії вистояти та зберегти ключовий персонал.