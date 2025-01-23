У "Укрнафті" повідомили, наскільки збільшився видобуток газу та нафти за рік

“Укрнафта” другий рік поспіль збільшує видобуток газу та нафти, зокрема на 6,5% для газу та на 0,6% для нафти.

Про це інформує пресслужба компанії.

Основні цифри

Зазначається, що компанія збільшила видобуток газу на 6,5%, досягнувши 1,170 млрд кубометрів, порівняно з 1,097 млрд кубометрів минулого року.

Видобуток нафти зріс на 0,6% — до 1,418 млн тонн порівняно з 1,410 млн тонн.

В нафтовому еквіваленті зростання видобутку за підсумками 2024-го року склало 3%.

Разом це додаткові 70,5 тис тонн вуглеводнів - 2,42 млн тонн у 2024 році проти 2,35 млн тонн у 2023 році.

"Незважаючи на тривалі відключення електропостачання, які обмежували механізований видобуток нафти, підприємству вдалося не лише компенсувати природне падіння, а і забезпечити приріст обсягів по нафті і газу, - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Плани на 2025 рік

У 2025 році "Укрнафта" продовжить буріння нових свердловин, оновлюватиме техніку, замінюючи радянське обладнання на сучасне та технологічне від світових лідерів, а також інтенсифікуватиме видобуток.

Нагадаємо, вперше за 13 років "Укрнафта" пробурила нову свердловину на одному зі своїх найперспективніших родовищ, відкритому ще в 1990 році.

Додамо, у листопаді 2024 року "Укрнафта" почала зводити нову свердловину на Заході України. Фахівці вже пробурили майже 300 метрів. Свердловина запланована як розвідувальна, а її загальна глибина становитиме 1534 метри.