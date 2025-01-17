"Укрнафта" розпочала масштабну програму буріння на наймолодшому родовищі компанії

Вперше за 13 років "Укрнафта" пробурила нову свердловину на одному зі своїх найперспективніших родовищ, відкритому ще в 1990 році.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

У найближчі роки компанія планує збудувати там ще 10 нових свердловин, попри складні умови роботи.

Як зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, родовище розташоване у гірській місцевості на висоті 1080 метрів над рівнем моря, де бракує необхідних комунікацій.

Він додав, що через складні умови ринок відмовився працювати в цій місцевості. Туди підняли власні бурові верстати й працюють власними силами.

Востаннє нові об'єкти там будували у 2011 році. У 2024 році компанія провела гідророзрив пласта (ГРП) на трьох об'єктах, а у 2025-му планує пробурити п'ять нових свердловин. Ще п'ять з'являться у 2026 році.

Окрім буріння, на родовищі реалізується масштабний інфраструктурний проєкт, спрямований на розширення пропускної здатності трубопроводів. Це необхідно для транспортування майбутніх обсягів видобутку, які перевищуватимуть можливості наявної інфраструктури.

Цей проєкт є частиною стратегії "Укрнафти" з модернізації та розвитку видобувної бази, яка має забезпечити стабільний приріст видобутку в найближчі роки.

Додамо, у листопаді 2024 року "Укрнафта" почала зводити нову свердловину на Заході України. Фахівці вже пробурили майже 300 метрів. Свердловина запланована як розвідувальна, а її загальна глибина становитиме 1534 метри.