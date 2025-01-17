"Укрнафта" начала масштабную программу бурения на самом молодом месторождении компании

Впервые за 13 лет "Укрнафта" пробурила новую скважину на одном из своих перспективных месторождений, открытом еще в 1990 году.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В ближайшие годы компания планирует построить там еще 10 новых скважин, невзирая на сложные условия работы.

Как отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, месторождение расположено в горной местности на высоте 1080 метров над уровнем моря, где не хватает необходимых коммуникаций.

Он добавил, что из-за сложных условий рынок отказался работать в этой местности. Туда подняли собственные буровые станки и работают сами.

Последний раз новые объекты там строили в 2011 году. В 2024 году компания провела гидроразрыв пласта (ГРП) на трех объектах, а в 2025 году планирует пробурить пять новых скважин. Еще пять появятся в 2026 году.

Кроме бурения на месторождении реализуется масштабный инфраструктурный проект, направленный на расширение пропускной способности трубопроводов. Это необходимо для транспортировки будущих объемов добычи, которые будут превышать возможности существующей инфраструктуры.

Этот проект является частью стратегии "Укрнафты" по модернизации и развитию добывающей базы, обеспечивающей стабильный прирост добычи в ближайшие годы.

Добавим, в ноябре 2024 года "Укрнафта" начала строить новую скважину на Западе Украины. Специалисты уже пробурили около 300 метров. Скважина запланирована как разведывательная, а ее общая глубина составит 1534 метра.