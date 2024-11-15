1,26 млн тонн запасов нефти: "Укрнафта" начала бурение новой скважины

" Укрнафта " начала строить новую скважину на Западе Украины. Специалисты уже пробурили около 300 метров.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что скважина запланирована как разведывательная, а ее общая глубина составит 1534 метра.

Бурение проводит победитель открытых торгов на площадке государственных закупок Prozorro – ООО "БК "Горизонты".

В "Укрнафте" сообщают, что на глубине 1,2 километра объект должен раскрыть подошву стрийских отложений – это 1,26 млн тонн запасов нефти. Еще глубже, на 1,3-километровой глубине, ждут мнелитовые отложения – 162 тыс тонн.

В компании ожидают, что уже через месяц получат из новой скважины первую добычу.

Напомним, в начале ноября 2024 года " Укрнафта" пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние 8 лет скважину. Фактическая глубина объекта составляет 4520 метров. По состоянию на 14 ноября дебит нефти составлял около 90 тонн в сутки, газа – 30 тыс. кубометров в сутки.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году " Укрнафта" добыла 1,4099 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.